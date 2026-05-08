Hirió a un tigre para robarle su presa y el animal lo rastreó hasta su casa para vengarse

Una de las crónicas más aterradoras y fascinantes es la de Vladimir Markov, un cazador que hirió a un tigre para robar su comida en Rusia, cuando corría el año 1997. Con lo que no contaba este hombre, es con que el animal poseía de una inteligencia pocas veces vista.
Todo comenzó cuando este cazador encontró a este animal que acababa de abatir a su presa en el bosque. En lugar de alejarse, lo hirió para robarle la carne.
Una persecución nunca antes vista
Lo que sucedió después, explicado en el libro The Tiger: A True Story of Vengeance and Survival, escrito por el periodista de investigación John Vaillant, en el año 2010, es poco creíble y parece sacado de la ciencia ficción.
En lugar de buscar una nueva presa, el tigre dedicó los siguientes días a un solo objetivo: rastrear el olor del hombre que lo había traicionado. Y lo esperó en la puerta de su cabaña.
Según las investigaciones, el tigre rastreó a Markov a lo largo de varios kilómetros hasta localizar su parada, pero no lo atacó de inmediato.
Incluso, se llegó a reportar que el tigre destruyó sistemáticamente objetos que tenían el aroma de Markov, ignorando a otros humanos y animales en la zona.
Cuando el cazador regresó a su hogar, no encontró un refugio, sino una emboscada. Finalmente, el animal lo atacó inesperadamente y se cobró su deuda, en un caso que desafía las leyes de la biología covencional, y que da la vuelta al mundo pese a su antigüedad.
El tigre tuvo también su final
La historia no se basa en rumores, sino en el informe forense y de campo de Yuri Trush, el líder del comando que rastreó y finalmente tuvo que abatir al tigre.
El caso es tan real que inspiró un documental y ha sido objeto de estudio en facultades de etología para entender el comportamiento de este animal.