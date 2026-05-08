Hirió a un tigre para robarle su presa y el animal lo rastreó hasta su casa para vengarse

Una persecución nunca antes vista

Lo que sucedió después, explicado en el libro The Tiger: A True Story of Vengeance and Survival, escrito por el periodista de investigación John Vaillant, en el año 2010, es poco creíble y parece sacado de la ciencia ficción.

En lugar de buscar una nueva presa, el tigre dedicó los siguientes días a un solo objetivo: rastrear el olor del hombre que lo había traicionado. Y lo esperó en la puerta de su cabaña.

Según las investigaciones, el tigre rastreó a Markov a lo largo de varios kilómetros hasta localizar su parada, pero no lo atacó de inmediato.

Incluso, se llegó a reportar que el tigre destruyó sistemáticamente objetos que tenían el aroma de Markov, ignorando a otros humanos y animales en la zona.

tigre, animal Según investigaciones, el tigre esperó entre 12 y 15 horas para realizar el ataque.

Cuando el cazador regresó a su hogar, no encontró un refugio, sino una emboscada. Finalmente, el animal lo atacó inesperadamente y se cobró su deuda, en un caso que desafía las leyes de la biología covencional, y que da la vuelta al mundo pese a su antigüedad.

El tigre tuvo también su final

La historia no se basa en rumores, sino en el informe forense y de campo de Yuri Trush, el líder del comando que rastreó y finalmente tuvo que abatir al tigre.

El caso es tan real que inspiró un documental y ha sido objeto de estudio en facultades de etología para entender el comportamiento de este animal.