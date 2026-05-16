Fundación Grupo América acompañó con útiles a 7 aulas satélites de adultos mayores

Las aulas satélites, espacios para seguir aprendiendo

Las aulas satélites funcionan en residencias ubicadas en Rivadavia, Tunuyán, Ciudad, San Martín, Malargüe, General Alvear y Tupungato, y diariamente se convierten en espacios de encuentro, compañía y crecimiento personal.

“Hoy es un día muy importante para la Dirección de Adultos Mayores de la provincia porque estamos recibiendo una donación de artículos de librería destinados a todas las aulas satélites que funcionan a lo largo y ancho de Mendoza. Sabemos de la importancia que tiene Fundación Grupo América y del acompañamiento que viene brindando a esta dirección. Por eso hoy recibimos simbólicamente estos útiles en la Residencia Santa Marta, para luego distribuirlos en cada una de las aulas”, expresó Lucas Luppo.

entrega útiles residencia santa marta (de izquierda a derecha) Alejandra Alcaraz, docente del aula; Erica Gómez, parte del equipo de Fundación Grupo Améruca; Sandra Rojo, Directora Técnica de la Residencia Santa Marta; Gabriela Alé, Directora Ejecutiva de Fundación Grupo América, Lucas Luppo, director de Adultos Mayores; Alejandra Molina, parte del equipo de Fundación Grupo América y Lorena Gil, coordinadora de capacitaciones de la Dirección y de las 7 aulas satélites de la provincia. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Los materiales entregados incluyen cuadernos, lápices, témperas, juegos didácticos, elementos recreativos y recursos de estimulación cognitiva que acompañarán el ciclo lectivo 2026.

“La donación de útiles de Fundación Grupo América es verdaderamente importante porque cada momento que nuestros alumnos pasan en el aula representa un paso más en la lucha contra el deterioro cognitivo. Mantenerlos activos, atentos y estimulados ayuda a demorar ese proceso y mejora significativamente su calidad de vida”, señaló la directora técnica de la Residencia Santa Marta, Sandra Rojo.

Historias que reflejan el valor de aprender

La importancia de estos espacios también se refleja en pequeñas historias que atravesaron la jornada. Oscar Balade, de 65 años, compartió emocionado que días atrás había logrado formar con letras, por primera vez, su nombre para comenzar a escribirlo.

entrega de utiles residencia santa marta 3 La directora técnica de la Residencia Santa Marta, Sandra Rojo, junto a Adrián Puente, uno de los estudiantes que participa diariamente de las aulas satélites. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

A pocos metros, Adrián Puente, de 70 años, conversaba sobre su amor por The Beatles, la banda que despertó en su juventud el deseo de aprender inglés y que años después lo llevaría incluso a viajar a Gran Bretaña para perfeccionar el idioma. Hoy, pese a sus problemas de visión, continúa asistiendo todos los días a clases y aprendió a leer en sistema Braille acompañado por sus compañeros y docentes.

“Sabemos de la seriedad con la que trabaja esta dirección y de la importancia que tienen estas aulas para las personas mayores. Por eso nos parecía fundamental decir presente y acompañar esta iniciativa”, expresó la directora ejecutiva de Fundación Grupo América, Gabriela Alé.

entrega de utiles residencias santa marta 5 Oscar Balade logró escribir su nombre por primera vez en una de las aulas satélites de la Residencia Santa Marta. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Más allá de la entrega de materiales, la jornada dejó en evidencia el enorme valor que tienen estos espacios educativos para las personas mayores. Cada clase, cada cuaderno y cada nueva palabra aprendida representan mucho más que una actividad pedagógica: son herramientas que fortalecen la autonomía, estimulan los vínculos y demuestran que siempre es posible seguir aprendiendo.