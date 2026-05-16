La Residencia Santa Marta fue escenario de una jornada de encuentro y aprendizaje en la que Fundación Grupo América realizó una donación de útiles y materiales educativos destinados a 7 aulas satélites que funcionan en residencias de larga estadía de Mendoza. Allí, alrededor de 80 personas mayores continúan aprendiendo, alfabetizándose y fortaleciendo su autonomía.
Fundación Grupo América acompañó con útiles a 7 aulas satélites de adultos mayores
La entrega de útiles de Fundación Grupo América estuvo destinada a aulas satélites donde adultos mayores continúan aprendiendo
La entrega se realizó en Ciudad junto a autoridades de la Dirección de Adultos Mayores del Ministerio de Salud y Deportes, docentes, residentes y estudiantes que forman parte de estos espacios educativos creados para garantizar el acceso al aprendizaje y la estimulación cognitiva en personas mayores institucionalizadas.
Las aulas satélites, espacios para seguir aprendiendo
Las aulas satélites funcionan en residencias ubicadas en Rivadavia, Tunuyán, Ciudad, San Martín, Malargüe, General Alvear y Tupungato, y diariamente se convierten en espacios de encuentro, compañía y crecimiento personal.
“Hoy es un día muy importante para la Dirección de Adultos Mayores de la provincia porque estamos recibiendo una donación de artículos de librería destinados a todas las aulas satélites que funcionan a lo largo y ancho de Mendoza. Sabemos de la importancia que tiene Fundación Grupo América y del acompañamiento que viene brindando a esta dirección. Por eso hoy recibimos simbólicamente estos útiles en la Residencia Santa Marta, para luego distribuirlos en cada una de las aulas”, expresó Lucas Luppo.
Los materiales entregados incluyen cuadernos, lápices, témperas, juegos didácticos, elementos recreativos y recursos de estimulación cognitiva que acompañarán el ciclo lectivo 2026.
“La donación de útiles de Fundación Grupo América es verdaderamente importante porque cada momento que nuestros alumnos pasan en el aula representa un paso más en la lucha contra el deterioro cognitivo. Mantenerlos activos, atentos y estimulados ayuda a demorar ese proceso y mejora significativamente su calidad de vida”, señaló la directora técnica de la Residencia Santa Marta, Sandra Rojo.
Historias que reflejan el valor de aprender
La importancia de estos espacios también se refleja en pequeñas historias que atravesaron la jornada. Oscar Balade, de 65 años, compartió emocionado que días atrás había logrado formar con letras, por primera vez, su nombre para comenzar a escribirlo.
A pocos metros, Adrián Puente, de 70 años, conversaba sobre su amor por The Beatles, la banda que despertó en su juventud el deseo de aprender inglés y que años después lo llevaría incluso a viajar a Gran Bretaña para perfeccionar el idioma. Hoy, pese a sus problemas de visión, continúa asistiendo todos los días a clases y aprendió a leer en sistema Braille acompañado por sus compañeros y docentes.
“Sabemos de la seriedad con la que trabaja esta dirección y de la importancia que tienen estas aulas para las personas mayores. Por eso nos parecía fundamental decir presente y acompañar esta iniciativa”, expresó la directora ejecutiva de Fundación Grupo América, Gabriela Alé.
Más allá de la entrega de materiales, la jornada dejó en evidencia el enorme valor que tienen estos espacios educativos para las personas mayores. Cada clase, cada cuaderno y cada nueva palabra aprendida representan mucho más que una actividad pedagógica: son herramientas que fortalecen la autonomía, estimulan los vínculos y demuestran que siempre es posible seguir aprendiendo.