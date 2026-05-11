Fundación Grupo América y BS Movilidad: pequeñas acciones que transforman la vida de una familia mendocina

La dificultad también había alterado una dinámica familiar construida con esfuerzo y cariño: entre sus siete hijos organizaban encuentros para acompañarla y compartir tiempo con ella, algo que con el paso de los meses se había vuelto cada vez más difícil por los problemas de movilidad. Hoy, Marta volvió a visitar la casa de sus hijos y a disfrutar momentos cotidianos que extrañaba profundamente.

“Mi mamá siempre fue una mujer muy trabajadora. Verla sin poder moverse y sin una silla adecuada nos daba mucha tristeza porque cosas simples se habían vuelto muy difíciles. Hoy verla contenta, con ganas de salir y volver a visitar a mis hermanos, nos cambió muchísimo”, expresó emocionada Nancy, su hija menor.

entrega silla de ruedas fga (2) Nancy (hija menor de Marta) junto a Marta. Gracias al acompañamiento y la donación realizada por BS Movilidad, ambas volvieron a realizar actividades cotidianas junto con su familia. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

A partir de esta situación, Fundación Grupo América articuló junto a BS Movilidad -empresa mendocina especializada en tecnología asistida y soluciones de movilidad- la entrega de una nueva silla de ruedas que le devolvió comodidad, seguridad y autonomía.

“La sonrisa de Marta paga todo. Cuando conocimos su situación entendimos que había que actuar rápido, porque a veces la solidaridad no puede esperar”, expresó Mariano Fandiño. “Hoy verla nuevamente con ganas de salir y visitar a sus hijos es una enorme alegría para todos”, sumó.

entrega silla de ruedas fga 4 La emoción de Marta refleja el impacto que pueden generar los gestos solidarios cuando llegan en el momento indicado. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Detrás de cada acción solidaria hay mucho más que una ayuda puntual: hay empresas comprometidas, organizaciones que articulan y personas que recuperan oportunidades, autonomía y calidad de vida. Historias como la de Marta demuestran que la responsabilidad social empresaria puede generar transformaciones reales e invitan a que cada vez más actores se animen a involucrarse y ser parte del cambio.