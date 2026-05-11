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Responsabilidad social

Fundación Grupo América y BS Movilidad: pequeñas acciones que transforman la vida de una familia mendocina

Junto a BS Movilidad, Fundación Grupo América entregó una silla de ruedas adaptada que permitió que Marta Gil recuperara autonomía y calidad de vida

Alejandra Molina
Por Alejandra Molina [email protected]
La nueva silla permitió que Marta recuperara movilidad, autonomía y momentos cotidianos junto a su familia.

La nueva silla permitió que Marta recuperara movilidad, autonomía y momentos cotidianos junto a su familia.

Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

La articulación entre Fundación Grupo América y BS Movilidad transformó la vida cotidiana de Marta Gil, una mujer de 78 años que desde hacía meses veía limitada su movilidad por el deterioro de su silla de ruedas. Hoy, gracias a un nuevo dispositivo adaptado a sus necesidades, volvió a salir, visitar a sus hijos y recuperar parte de su independencia.

Marta vive junto a su hija menor, Nancy, y sus nietas, quienes acompañan diariamente sus cuidados. Sin una silla en condiciones, tareas tan simples como salir a pasear, asistir a controles médicos o incluso ir a cobrar se habían convertido en situaciones complejas para toda la familia.

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Pablo del R&iacute;os, licenciado en kinesiolog&iacute;a especializado en equipamiento de discapacidad; Edgardo Castex, t&eacute;cnico a cargo de revisi&oacute;n post ventas de BC Movilidad y Mariano Fandi&ntilde;o, gerente y consultor pyme propietario de BC Movilidad, junto a Marta con su silla adaptada y especialmente calibrada para su condici&oacute;n.

Pablo del Ríos, licenciado en kinesiología especializado en equipamiento de discapacidad; Edgardo Castex, técnico a cargo de revisión post ventas de BC Movilidad y Mariano Fandiño, gerente y consultor pyme propietario de BC Movilidad, junto a Marta con su silla adaptada y especialmente calibrada para su condición.

La dificultad también había alterado una dinámica familiar construida con esfuerzo y cariño: entre sus siete hijos organizaban encuentros para acompañarla y compartir tiempo con ella, algo que con el paso de los meses se había vuelto cada vez más difícil por los problemas de movilidad. Hoy, Marta volvió a visitar la casa de sus hijos y a disfrutar momentos cotidianos que extrañaba profundamente.

“Mi mamá siempre fue una mujer muy trabajadora. Verla sin poder moverse y sin una silla adecuada nos daba mucha tristeza porque cosas simples se habían vuelto muy difíciles. Hoy verla contenta, con ganas de salir y volver a visitar a mis hermanos, nos cambió muchísimo”, expresó emocionada Nancy, su hija menor.

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Nancy (hija menor de Marta) junto a Marta. Gracias al acompa&ntilde;amiento y la donaci&oacute;n realizada por BS Movilidad, ambas volvieron a realizar actividades cotidianas junto con su familia.

Nancy (hija menor de Marta) junto a Marta. Gracias al acompañamiento y la donación realizada por BS Movilidad, ambas volvieron a realizar actividades cotidianas junto con su familia.

A partir de esta situación, Fundación Grupo América articuló junto a BS Movilidad -empresa mendocina especializada en tecnología asistida y soluciones de movilidad- la entrega de una nueva silla de ruedas que le devolvió comodidad, seguridad y autonomía.

“La sonrisa de Marta paga todo. Cuando conocimos su situación entendimos que había que actuar rápido, porque a veces la solidaridad no puede esperar”, expresó Mariano Fandiño. “Hoy verla nuevamente con ganas de salir y visitar a sus hijos es una enorme alegría para todos”, sumó.

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La emoci&oacute;n de Marta refleja el impacto que pueden generar los gestos solidarios cuando llegan en el momento indicado.

La emoción de Marta refleja el impacto que pueden generar los gestos solidarios cuando llegan en el momento indicado.

Detrás de cada acción solidaria hay mucho más que una ayuda puntual: hay empresas comprometidas, organizaciones que articulan y personas que recuperan oportunidades, autonomía y calidad de vida. Historias como la de Marta demuestran que la responsabilidad social empresaria puede generar transformaciones reales e invitan a que cada vez más actores se animen a involucrarse y ser parte del cambio.

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