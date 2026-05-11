La articulación entre Fundación Grupo América y BS Movilidad transformó la vida cotidiana de Marta Gil, una mujer de 78 años que desde hacía meses veía limitada su movilidad por el deterioro de su silla de ruedas. Hoy, gracias a un nuevo dispositivo adaptado a sus necesidades, volvió a salir, visitar a sus hijos y recuperar parte de su independencia.
Fundación Grupo América y BS Movilidad: pequeñas acciones que transforman la vida de una familia mendocina
Junto a BS Movilidad, Fundación Grupo América entregó una silla de ruedas adaptada que permitió que Marta Gil recuperara autonomía y calidad de vida
Marta vive junto a su hija menor, Nancy, y sus nietas, quienes acompañan diariamente sus cuidados. Sin una silla en condiciones, tareas tan simples como salir a pasear, asistir a controles médicos o incluso ir a cobrar se habían convertido en situaciones complejas para toda la familia.
La dificultad también había alterado una dinámica familiar construida con esfuerzo y cariño: entre sus siete hijos organizaban encuentros para acompañarla y compartir tiempo con ella, algo que con el paso de los meses se había vuelto cada vez más difícil por los problemas de movilidad. Hoy, Marta volvió a visitar la casa de sus hijos y a disfrutar momentos cotidianos que extrañaba profundamente.
“Mi mamá siempre fue una mujer muy trabajadora. Verla sin poder moverse y sin una silla adecuada nos daba mucha tristeza porque cosas simples se habían vuelto muy difíciles. Hoy verla contenta, con ganas de salir y volver a visitar a mis hermanos, nos cambió muchísimo”, expresó emocionada Nancy, su hija menor.
A partir de esta situación, Fundación Grupo América articuló junto a BS Movilidad -empresa mendocina especializada en tecnología asistida y soluciones de movilidad- la entrega de una nueva silla de ruedas que le devolvió comodidad, seguridad y autonomía.
“La sonrisa de Marta paga todo. Cuando conocimos su situación entendimos que había que actuar rápido, porque a veces la solidaridad no puede esperar”, expresó Mariano Fandiño. “Hoy verla nuevamente con ganas de salir y visitar a sus hijos es una enorme alegría para todos”, sumó.
Detrás de cada acción solidaria hay mucho más que una ayuda puntual: hay empresas comprometidas, organizaciones que articulan y personas que recuperan oportunidades, autonomía y calidad de vida. Historias como la de Marta demuestran que la responsabilidad social empresaria puede generar transformaciones reales e invitan a que cada vez más actores se animen a involucrarse y ser parte del cambio.