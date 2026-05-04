La campaña "Sangre de campeones" parte de una premisa tan simple como potente: todos podemos salvar vidas. Barbarita Vila, directora de Fundación Grupo América, visitó los estudios de Canal 7 y radio Nihuil para contar los detalles de esta actividad que comenzará el martes y que invita a los mendocinos a mostrar su lado más solidario.
Con la campaña "Sangre de campeones" todos pueden salvar vidas
La directora de Fundación Grupo América, Barbarita Vila, visitó Canal 7 y Radio Nihuil para dar detalles sobre la campaña de donación de médula que comienza esta semana
Barbarita recordó: "Yo era parte de este sector mayoritario de la sociedad que creía que la donación de médula es dolorosa, hasta que 'me desburré'. Me empecé a informar, y aprendí que inscribirse como donante parte de una simple extracción de sangre como las que hacés cuando realizás un control de rutina. Con eso ya podés ayudar muchísimo".
La cita es este 5 de mayo desde las 8, en la Ciudad Deportiva Independiente Rivadavia (Terrada casi Boedo, Carrodilla). Allí se llevará a cabo una jornada de donación de sangre que permitirá, además, inscribirse en el Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea, con apoyo de Fundación Grupo América y el club Independiente Rivadavia, junto al Instituto Coordinador de Ablación e Implante de Mendoza (Incaimen) y el Centro Regional de Hemoterapia.
Una iniciativa con apoyo de la Lepra, pero abierta a todos
La acción cuenta con el apoyo del Club Independiente Rivadavia. "Hemos encontrado -precisó Barbarita- una alianza fundamental entre la fundación y el club. La Lepra está en un momento deportivo superior y además el hincha, el socio, los dirigentes y los jugadores son muy solidarios. Siempre nos acompañan de forma desinteresada".
Por supuesto, las puertas para colaborar están abiertas a todo el mundo. Quien quiera sacar un turno para ir a anotarse en el Registro Nacional de Donantes de Médula tiene que llenar este formulario. Y en caso de no poder participar en la jornada del martes, quienes se inscriban podrán ser convocados a próximos llamados para futuras colectas.
"La idea -sintetizó Vila- es que cada uno se diga 'che, yo puedo salvar una vida' y, sobre todo, que sepa que está ayudando a luchar contra enfermedades que en la mayoría de los casos afectan a niños".
"No hay falta de solidaridad, sino de información", consideró la entrevistada.
Donar sin miedo
Barbarita recalcó que colaborar es sumamente sencillo y que la compatibilidad de un donante de aquí puede representar la oportunidad de curarse para alguien ubicado en cualquier otro rincón del planeta.
"Es más: nos está ayudando la modelo Celina Rucci, a quien le habían dado un 1% de probabilidad de vida a causa de la leucemia; pero se encontró un donante -creo que de Rusia- y pudo salir adelante", ejemplificó la directora de Fundación Grupo América.
Barbarita Vila incluso subrayó que para quienes tienen miedo a las agujas hay un nuevo método que permite iniciar el camino de la donación de forma diferente. "Con un hisopo se toma una muestra de ADN de la persona y así se puede conocer si hay compatibilidad con alguien que lo necesite", indicó.
Así, a cada una de las personas que se inscriban se le dará un turno con un horario para que asista a la Ciudad Deportiva de Independiente Rivadavia este martes. "No estamos pidiendo plata ni bienes. Solo ser solidarios con algo que todos tenemos, que es el superpoder de salvar una vida. Los invitamos a que se saquen el miedo", cerró Barbarita.
Quienes reúnan las condiciones, podrán inscribirse como donantes de médula ósea. Y si no, podrán sencillamente donar sangre, otra buena acción.
A continuación, los requisitos.
Requisitos para donar sangre
- Tener entre 16 y 65 años.
- Pesar más de 50 kg.
- Concurrir con DNI u otro documento que acredite identidad.
- Desayunar antes de la donación y consumir abundante líquido.
- Descansar bien la noche anterior.
- No haber padecido enfermedades de transmisión sanguínea.
- No consumir drogas ilegales.
- No haberse realizado, en los últimos 6 meses, tatuajes, perforaciones o cirugías.
- Gozar de buena salud.
Requisitos para donar médula ósea
- Tener entre 18 y 40 años.
- Contar con buen estado de salud.
- Realizar una extracción de sangre ese mismo día.
Podés seguir la campaña minuto a minuto a través de las redes sociales de Fundación Grupo América y el Club Independiente Rivadavia.