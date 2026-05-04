Con la campaña "Sangre de campeones" todos pueden salvar vidas

Barbarita Vila donación Barbarita Vila contó que inscribirse en el Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea es sencillo y puede cambiar la vida de muchas personas. Foto: radio Nihuil.

Una iniciativa con apoyo de la Lepra, pero abierta a todos

La acción cuenta con el apoyo del Club Independiente Rivadavia. "Hemos encontrado -precisó Barbarita- una alianza fundamental entre la fundación y el club. La Lepra está en un momento deportivo superior y además el hincha, el socio, los dirigentes y los jugadores son muy solidarios. Siempre nos acompañan de forma desinteresada".

Por supuesto, las puertas para colaborar están abiertas a todo el mundo. Quien quiera sacar un turno para ir a anotarse en el Registro Nacional de Donantes de Médula tiene que llenar este formulario. Y en caso de no poder participar en la jornada del martes, quienes se inscriban podrán ser convocados a próximos llamados para futuras colectas.

"La idea -sintetizó Vila- es que cada uno se diga 'che, yo puedo salvar una vida' y, sobre todo, que sepa que está ayudando a luchar contra enfermedades que en la mayoría de los casos afectan a niños".

"No hay falta de solidaridad, sino de información", consideró la entrevistada.

Donar sin miedo

Barbarita recalcó que colaborar es sumamente sencillo y que la compatibilidad de un donante de aquí puede representar la oportunidad de curarse para alguien ubicado en cualquier otro rincón del planeta.

"Es más: nos está ayudando la modelo Celina Rucci, a quien le habían dado un 1% de probabilidad de vida a causa de la leucemia; pero se encontró un donante -creo que de Rusia- y pudo salir adelante", ejemplificó la directora de Fundación Grupo América.

Barbarita Vila incluso subrayó que para quienes tienen miedo a las agujas hay un nuevo método que permite iniciar el camino de la donación de forma diferente. "Con un hisopo se toma una muestra de ADN de la persona y así se puede conocer si hay compatibilidad con alguien que lo necesite", indicó.

Así, a cada una de las personas que se inscriban se le dará un turno con un horario para que asista a la Ciudad Deportiva de Independiente Rivadavia este martes. "No estamos pidiendo plata ni bienes. Solo ser solidarios con algo que todos tenemos, que es el superpoder de salvar una vida. Los invitamos a que se saquen el miedo", cerró Barbarita.

Barbarita Vila

Quienes reúnan las condiciones, podrán inscribirse como donantes de médula ósea. Y si no, podrán sencillamente donar sangre, otra buena acción.

A continuación, los requisitos.

Requisitos para donar sangre

Tener entre 16 y 65 años.

Pesar más de 50 kg.

Concurrir con DNI u otro documento que acredite identidad.

Desayunar antes de la donación y consumir abundante líquido.

Descansar bien la noche anterior.

No haber padecido enfermedades de transmisión sanguínea.

No consumir drogas ilegales.

No haberse realizado, en los últimos 6 meses, tatuajes, perforaciones o cirugías.

Gozar de buena salud.

Requisitos para donar médula ósea

Tener entre 18 y 40 años.

Contar con buen estado de salud.

Realizar una extracción de sangre ese mismo día.

Podés seguir la campaña minuto a minuto a través de las redes sociales de Fundación Grupo América y el Club Independiente Rivadavia.