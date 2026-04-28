Sangre de Campeones: cuando donar médula ósea es dar una segunda oportunidad

En este marco, el próximo 5 de mayo, de 8 a 13 horas, en la Ciudad Deportiva del club, se realizará una jornada especial en la que voluntarios podrán donar sangre de manera segura, rápida y acompañados por profesionales de la salud.

Pero hay un dato clave que la campaña busca dejar en claro: donar sangre no es lo mismo que donar médula ósea. Sin embargo, existe un punto de encuentro fundamental. Al momento de donar sangre, las personas pueden inscribirse en el registro nacional de donantes de médula ósea mediante una simple muestra. Ese registro es el que, en el futuro, puede convertir a alguien en la única posibilidad de vida para otra persona.

El dato es contundente: 3 de cada 4 pacientes que necesitan un trasplante de médula ósea no encuentran un donante compatible en su familia. Por eso dependen de la existencia de donantes voluntarios registrados en todo el mundo. Cada nueva persona que se suma amplía las posibilidades y acerca esperanza.

Participar es simple. Para donar sangre, es necesario tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, concurrir con DNI, haber desayunado, estar bien hidratado y haber descansado adecuadamente, además de no haber atravesado situaciones de riesgo recientes.

En tanto, quienes deseen registrarse como donantes de médula ósea deben tener entre 18 y 40 años, gozar de buena salud y realizar la extracción de sangre ese mismo día.

Lejos de los mitos, donar es un procedimiento seguro, rápido y acompañado por profesionales. Pero, sobre todo, es un acto profundamente humano. Porque ser campeón, a veces, no es levantar una copa, sino estar para otro en el momento en que más lo necesita.

CAMPAÑA SANGRE DE CAMPEONES JUGADORES EN BAJA Sangre de Campeones: el deporte también juega a favor de la vida. Jugadores e instituciones unidos por la donación de sangre y la inscripción en el registro nacional de médula ósea. Foto: Gentileza CSIR

Donar médula ósea es dar una segunda oportunidad

Quienes deseen participar pueden inscribirse previamente a través del siguiente formulario los cupos son limitados, en función de la capacidad operativa del Centro Regional de Hemoterapia, que podrá realizar hasta 50 extracciones durante la jornada.

No obstante, aquellas personas que se inscriban y no alcancen a participar en esta instancia, serán consideradas para futuras convocatorias, formando parte de una red solidaria que sigue creciendo y multiplicando oportunidades de vida.

Porque, como en el fútbol, a veces el gesto más importante no es hacer el gol, sino dar el pase justo para que otro pueda llegar. Y en este equipo, cada decisión cuenta.