La reina y la virreina nacional de la Vendimia 2026 se suman a las acciones de Fundación Grupo América

La virreina puso el acento en la importancia del trabajo territorial. "Mi formación en psicología comunitaria me permite entender la importancia de trabajar en territorio, acompañando y escuchando a las comunidades para generar un impacto real”, señaló Agustina Giacomelli Pedrosa.

De esta manera, tanto la reina como la virreina acompañarán los actos de entrega de donaciones y las distintas actividades impulsadas por la fundación, sumándose a un trabajo sostenido en territorio que busca fortalecer a organizaciones sociales y acompañar a comunidades de toda Mendoza.

La iniciativa prevé intervenciones en diferentes departamentos, con foco en los ejes de acción de la fundación -salud, educación, deporte y medio ambiente-, promoviendo una distribución equitativa de los recursos y una presencia activa en cada rincón de la provincia.

VISITA REINA Y VIRREINA 1 Gabriela Ale, directora ejecutiva de Fundación Grupo América, dio la bienvenida a las soberanas y celebró su participación en un año cargado de acciones solidarias, destacando el valor de su compromiso para acompañar y potenciar cada iniciativa en el territorio Foto: Martín Pravata/Diario UNO

El rol central de la reina y virreina nacional de la Vendimia

La participación de ambas representantes vendimiales adquiere un rol central: no solo como figuras emblemáticas de la Fiesta Nacional de la Vendimia, sino también como parte de una red de acciones que conectan la celebración con el compromiso social y el trabajo solidario.

“Desde Fundación Grupo América decidimos sumar a la reina y la virreina como embajadoras, porque la gente las ve, las reconoce y se acerca a saludarlas. Ahí se produce algo mágico: tienen una llegada muy directa con los mendocinos, y eso permite que ese vínculo también se transforme en acciones concretas para quienes más lo necesitan”, expresó Daniel Vila durante una distinción a la fundación recibida en la Legislatura de Mendoza días atrás.

En esa línea, “la cercanía con la comunidad permite identificar situaciones y necesidades en cada territorio y, a partir de allí, acompañar de manera más directa y efectiva”, destacó Gabriela Ale, directora ejecutiva de Fundación Grupo América.

VISITA REINA Y VIRREINA 2 La Reina Nacional de la Vendimia 2026, Azul Antolínez, y la Virreina, Agustina Giacomelli serán parte activa de las acciones solidarias que llevará adelante durante este año Fundación Grupo América. Ambas soberanas recorrieron la redacción de Diario UNO. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Así, la Vendimia vuelve a expandir su significado a través de la Fundación Grupo América: de la celebración a la acción y de la representación simbólica al acompañamiento real de quienes más lo necesitan.