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La reina y la virreina nacional de la Vendimia 2026 se suman a las acciones de Fundación Grupo América

Ambas participarán en las iniciativas que la Fundación Grupo América impulsa en toda la provincia, fortaleciendo el vínculo entre Vendimia y compromiso social

Alejandra Molina
Por Alejandra Molina [email protected]
(De izquierda a derecha) Alejandra Molina, coordinadora de Fundación Grupo América junto a Azul Antolinez Reina Nacional d la Vendimia 2026, Agustina, Agustina Giacomelli, Virreina Nacional de la Vendimia 2026, Gabriela Alé, Directora Ejecutiva de Fundación Grupo América y Alejandra Gamboa, coordinadora de reinas.

(De izquierda a derecha) Alejandra Molina, coordinadora de Fundación Grupo América junto a Azul Antolinez Reina Nacional d la Vendimia 2026, Agustina, Agustina Giacomelli, Virreina Nacional de la Vendimia 2026, Gabriela Alé, Directora Ejecutiva de Fundación Grupo América y Alejandra Gamboa, coordinadora de reinas.

Foto: Martin Pravata/Diario UNO

La Reina Nacional de la Vendimia 2026, Azul Micaela Antolínez, representante de San Rafael, y la Virreina Nacional, Agustina Giacomelli Pedrosa, representante de Tunuyán, serán parte activa de las acciones solidarias que Fundación Grupo América desarrollará a lo largo del año en distintos puntos de la provincia.

Su participación se enmarca en un acuerdo de colaboración firmado entre la fundación y el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas del Gobierno de Mendoza, que permitirá dar continuidad y proyección a las iniciativas de Vendimia Solidaria.

VISITA REINA Y VIRREINA
De lo simb&oacute;lico a la acci&oacute;n: la presencia de la Reina y la Virreina, junto a Fundaci&oacute;n Grupo Am&eacute;rica, se traduce en compromiso concreto en el territorio, acompa&ntilde;ando y fortaleciendo cada iniciativa que acerca oportunidades a la comunidad.

De lo simbólico a la acción: la presencia de la Reina y la Virreina, junto a Fundación Grupo América, se traduce en compromiso concreto en el territorio, acompañando y fortaleciendo cada iniciativa que acerca oportunidades a la comunidad.

Ambas destacaron el valor de involucrarse en acciones concretas en el territorio. “Es en este tipo de acciones donde el rol de la Reina cobra verdadero valor, al permitirnos estar cerca de la comunidad y acompañar desde un lugar de mayor compromiso”, expresó Azul Micaela Antolínez.

La virreina puso el acento en la importancia del trabajo territorial. "Mi formación en psicología comunitaria me permite entender la importancia de trabajar en territorio, acompañando y escuchando a las comunidades para generar un impacto real”, señaló Agustina Giacomelli Pedrosa.

De esta manera, tanto la reina como la virreina acompañarán los actos de entrega de donaciones y las distintas actividades impulsadas por la fundación, sumándose a un trabajo sostenido en territorio que busca fortalecer a organizaciones sociales y acompañar a comunidades de toda Mendoza.

La iniciativa prevé intervenciones en diferentes departamentos, con foco en los ejes de acción de la fundación -salud, educación, deporte y medio ambiente-, promoviendo una distribución equitativa de los recursos y una presencia activa en cada rincón de la provincia.

VISITA REINA Y VIRREINA 1
Gabriela Ale, directora ejecutiva de Fundación Grupo América, dio la bienvenida a las soberanas y celebró su participación en un año cargado de acciones solidarias, destacando el valor de su compromiso para acompañar y potenciar cada iniciativa en el territorio

Gabriela Ale, directora ejecutiva de Fundación Grupo América, dio la bienvenida a las soberanas y celebró su participación en un año cargado de acciones solidarias, destacando el valor de su compromiso para acompañar y potenciar cada iniciativa en el territorio

El rol central de la reina y virreina nacional de la Vendimia

La participación de ambas representantes vendimiales adquiere un rol central: no solo como figuras emblemáticas de la Fiesta Nacional de la Vendimia, sino también como parte de una red de acciones que conectan la celebración con el compromiso social y el trabajo solidario.

“Desde Fundación Grupo América decidimos sumar a la reina y la virreina como embajadoras, porque la gente las ve, las reconoce y se acerca a saludarlas. Ahí se produce algo mágico: tienen una llegada muy directa con los mendocinos, y eso permite que ese vínculo también se transforme en acciones concretas para quienes más lo necesitan”, expresó Daniel Vila durante una distinción a la fundación recibida en la Legislatura de Mendoza días atrás.

En esa línea, “la cercanía con la comunidad permite identificar situaciones y necesidades en cada territorio y, a partir de allí, acompañar de manera más directa y efectiva”, destacó Gabriela Ale, directora ejecutiva de Fundación Grupo América.

VISITA REINA Y VIRREINA 2
La Reina Nacional de la Vendimia 2026, Azul Antol&iacute;nez, y la Virreina, Agustina Giacomelli ser&aacute;n parte activa de las acciones solidarias que llevar&aacute; adelante durante este a&ntilde;o Fundaci&oacute;n Grupo Am&eacute;rica. Ambas soberanas recorrieron la redacci&oacute;n de Diario UNO.

La Reina Nacional de la Vendimia 2026, Azul Antolínez, y la Virreina, Agustina Giacomelli serán parte activa de las acciones solidarias que llevará adelante durante este año Fundación Grupo América. Ambas soberanas recorrieron la redacción de Diario UNO.

Así, la Vendimia vuelve a expandir su significado a través de la Fundación Grupo América: de la celebración a la acción y de la representación simbólica al acompañamiento real de quienes más lo necesitan.

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