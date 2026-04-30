Solidaridad leprosa: los hinchas de Independiente Rivadavia reunieron más de 3.000 litros de leche

ENTREGA DE LECHE 1 Fuera de la cancha, la pasión se transforma en solidaridad: el hincha de Independiente Rivadavia dijo presente una vez más, con más de 3.000 litros de leche reunidos. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

La solidaridad de los hinchas leprosos

La iniciativa retoma una lógica que ya forma parte de la identidad leprosa: convertir cada encuentro deportivo en una oportunidad para generar impacto social. En el último partido frente a Gimnasia y Esgrima, además, se sumó la recolección de alimentos no perecederos, que fueron distribuidos junto a esta entrega, ampliando el alcance de la ayuda.

En Tupungato, el merendero Cordón del Plata, ubicado en el distrito del mismo nombre y en Gualtallary, La Jarilla, son dos espacios que sostienen a más de 50 niños y niñas en total, combinando apoyo escolar y una merienda diaria como parte de su trabajo comunitario. “Somos un grupo de docentes que, frente a las situaciones que veíamos en niños, niñas y sus familias en las zonas donde trabajamos, decidimos hacer algo para ayudar. Así fue como creamos estos espacios, donde brindamos apoyo escolar y también una merienda, acompañando a cada chico y chica desde un lugar cercano”, destacó Marcos Silva, referente de ambos merenderos en Tupungato.

En Coquimbito, Maipú el merendero Manitas Unidas acompaña actualmente a más de 70 familias y a más de 120 niños y niñas, además de adultos mayores que se han ido sumando en el último tiempo. “Queremos agradecer, como siempre, al hincha de Independiente Rivadavia por su colaboración. Esta ayuda nos viene muy bien porque, lamentablemente, por la situación actual, hemos aumentado la cantidad de familias que asisten al merendero: pasamos de 30 familias en diciembre a más de 70 en la actualidad, además de muchos adultos mayores que se han sumado. Esto significa acompañar hoy a más de 120 niños y niñas de todas las edades, para quienes una caja de leche puede hacer la diferencia”, afirmó Mabel Abrego, responsable de la institución.

En el barrio Democracia de Las Heras, la escuelita de fútbol Don Fernando reúne a chicos y chicas de distintas edades y se convierte cada día en un espacio de contención, encuentro y alimentación tras los entrenamientos. “Queremos agradecer profundamente a la familia leprosa. Yo también soy hincha, y lo digo con orgullo. Somos un grupo de amantes del fútbol, no somos profesores ni profesionales, pero abrazamos la pasión por la pelota y, desde ahí, buscamos ayudar, generando un espacio para chicos y chicas de una zona vulnerable de Mendoza, como una alternativa a la calle. A diario recibimos a más de 70 niños, niñas y adolescentes y, después de cada entrenamiento, compartimos una merienda. Ahora, con la llegada del frío, esta donación nos va a venir muy bien”, expresó Gustavo Villegas, responsable del espacio.

Detrás de cada litro de leche hay mucho más que un alimento. Hay meriendas que se sostienen, espacios que permanecen abiertos y redes comunitarias que se fortalecen en silencio, todos los días.

ENTREGA DE LECHE 2 Las cuatro instituciones beneficiadas por la colecta del Club Independiente Rivadavia brindan apoyo nutricional a niños y niñas de sus comunidades a través de meriendas. Axel Lloret/Diario UNO

Porque cuando la solidaridad se vuelve colectiva, el impacto se multiplica.

“Para nosotros ser un puente entre la solidaridad del hincha de Independiente Rivadavia y las instituciones que más lo necesitan es una alegría y un compromiso. Desde que dimos inicio a las acciones conjuntas, no hemos hecho más que sorprendernos con el corazón de los hinchas, que son quienes realmente hacen posible esto, porque saben que cada aporte suma para ayudar a quienes más lo necesitan. Esta es una acción que ha ido creciendo encuentro a encuentro y nos pone muy felices”, afirmó Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América.

Y es ahí donde la pasión encuentra su mejor versión: cuando deja de ser solo aliento y se convierte en una acción concreta, como la de los hinchas de Independiente Rivadavia.