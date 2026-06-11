Cuándo juegan Independiente Rivadavia, Boca y River por los 16avos de final de la Copa Argentina

Tal como se venía adelantando Lepra y el Matador jugarán el domingo 12 de julio, una semana antes del cierre del Mundial 2026, en sede (sería Córdoba) y horario a confirmar.

Independiente Rivadavia. tigre Independiente Rivadavia y Tigre jugaron por la Copa Argentina en 2025.

Luego, el jueves 16 de julio Racing y Boca, dos equipos que estrenarán técnico, se medirán respectivamente con Defensa y Justicia y Sarmiento de Junín.