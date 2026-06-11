Cuándo juegan Independiente Rivadavia, Boca y River por los 16avos de final de la Copa Argentina

La organización de la Copa Argentina confirmó las fechas de los partidos que completarán los 16avos de final entre los que sobresale el duelo entre Independiente Rivadavia, defensor del título, y Tigre.
La organización de la Copa Argentina confirmó las fechas de los partidos que completarán los 16avos de final entre los que sobresale el duelo entre Independiente Rivadavia, defensor del título, y Tigre.
La organización de la Copa Argentina confirmó las fechas de los partidos que completarán los 16avos de final entre los que sobresale el duelo entre Independiente Rivadavia, defensor del título, y Tigre.
Tal como se venía adelantando Lepra y el Matador jugarán el domingo 12 de julio, una semana antes del cierre del Mundial 2026, en sede (sería Córdoba) y horario a confirmar.
Luego, el jueves 16 de julio Racing y Boca, dos equipos que estrenarán técnico, se medirán respectivamente con Defensa y Justicia y Sarmiento de Junín.
Finalmente, el viernes 17 de julio, San Lorenzo enfrentará a Deportivo Riestra y River iniciará el segundo semestre ante Aldosivi.
En todos los casos falta determinar el horario y la sede del encuentro.
Los partidos que ya se jugaron
Restan jugarse