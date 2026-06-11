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Cuándo juegan Independiente Rivadavia, Boca y River por los 16avos de final de la Copa Argentina

La organización de la Copa Argentina confirmó las fechas de los partidos que completarán los 16avos de final entre los que sobresale el duelo entre Independiente Rivadavia, defensor del título, y Tigre.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
La Lepra defiende el título.

La Lepra defiende el título.

La organización de la Copa Argentina confirmó las fechas de los partidos que completarán los 16avos de final entre los que sobresale el duelo entre Independiente Rivadavia, defensor del título, y Tigre.

Tal como se venía adelantando Lepra y el Matador jugarán el domingo 12 de julio, una semana antes del cierre del Mundial 2026, en sede (sería Córdoba) y horario a confirmar.

Independiente Rivadavia. tigre
Independiente Rivadavia y Tigre jugaron por la Copa Argentina en 2025.

Independiente Rivadavia y Tigre jugaron por la Copa Argentina en 2025.

Luego, el jueves 16 de julio Racing y Boca, dos equipos que estrenarán técnico, se medirán respectivamente con Defensa y Justicia y Sarmiento de Junín.

Finalmente, el viernes 17 de julio, San Lorenzo enfrentará a Deportivo Riestra y River iniciará el segundo semestre ante Aldosivi.

En todos los casos falta determinar el horario y la sede del encuentro.

El cuadro de los 16avos de final de la Copa Argentina

Los partidos que ya se jugaron

  • Gimnasia La Plata 3 - Acassuso 0
  • Deportivo Morón 1 - Midland 2
  • Vélez 2 - Gimnasia y Tiro de Salta 0
  • Banfield 1 (5) - San Martín de Tucumán 1 (4)
  • Platense 0 (4) - San Martín de San Juan 0 (3)
  • Talleres 0 - Atlético Tucumán 3
  • Unión 0 - Independiente 2
  • Gimnasia de Jujuy 2 (2) - Belgrano 2 (4)
  • Instituto 2 - Lanús 1
  • Estudiantes 3 - Rosario Central 0
  • Barracas Central 1-0 Huracán
cruces copa arg

Restan jugarse

  • River vs. Aldosivi
  • Independiente Rivadavia vs. Tigre
  • Boca vs. Sarmiento
  • San Lorenzo vs. Riestra
  • Racing vs. Defensa y Justicia

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