Alarma por un brote de ébola que en un país ya causó 1.350 muertes y más de 3.000 casos

Una emergencia sanitaria sin precedentes vuelve a encender las alarmas internacionales. El Gobierno de la República Democrática del Congo confirmó que el brote de ébola(declarado el pasado 15 de mayo en el este del país) ya superó los 3.000 contagios y dejó un saldo trágico de más de 1.350 fallecidos.
Los datos oficiales al 24 de julio indican un total de 3.075 casos confirmados y 1.354 pacientes muertos, lo que ubica la tasa de letalidad en un impactante 44%.
Asimismo, las autoridades informaron que 755 personas continúan aisladas o internadas, 556 lograron recuperarse y el rastreo de contactos llega al 76,4%, según información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas a través del medio DW.
Brote de ébola en el Congo: provincias afectadas y avance del virus
La epidemia golpea en la actualidad a cinco provincias del país africano: Ituri (señalada como el epicentro del brote), Kivu del Norte, Kivu del Sur, Haut-Uele y Tshopo. Aunque el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la suma de un nuevo laboratorio optimizaron la detección de contagios, el panorama sigue siendo complejo.
En ese sentido, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) alertó que el virus permanece en una "fase de transmisión continuada" con una elevada circulación en la población, lo que mantiene en máxima alerta a los equipos médicos.
Frente a este escenario, el Gobierno congoleño ratificó que intensificará el seguimiento de contactos, la vigilancia y las pruebas de diagnóstico para contener esta grave crisis sanitaria.
Qué es el ébola
Es una enfermedad infecciosa grave y que puede ser mortal, que afecta a los seres humanos y primates, causada por un virus del género Ebolavirus. También se le llama fiebre hemorrágica. Fue descubierta en 1976 cerca del río Ébola en la República Democrática del Congo.
En pocas palabras
- Ébola en R. D. Congo: más de 3.000 contagios y 1.350 fallecidos.
- Alerta sanitaria: el virus se encuentra en fase de transmisión continuada.
- Medidas: ee intensificará el seguimiento, vigilancia y pruebas diagnósticas.