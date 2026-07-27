Alarma por un brote de ébola que en un país ya causó 1.350 muertes y más de 3.000 casos

El virus del ébola puede ser mortal. Foto: archivo

Brote de ébola en el Congo: provincias afectadas y avance del virus

La epidemia golpea en la actualidad a cinco provincias del país africano: Ituri (señalada como el epicentro del brote), Kivu del Norte, Kivu del Sur, Haut-Uele y Tshopo. Aunque el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la suma de un nuevo laboratorio optimizaron la detección de contagios, el panorama sigue siendo complejo.

En ese sentido, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) alertó que el virus permanece en una "fase de transmisión continuada" con una elevada circulación en la población, lo que mantiene en máxima alerta a los equipos médicos.

La alta transmisión del virus del ébola obligó a intensificar la desinfección las superficies.

Frente a este escenario, el Gobierno congoleño ratificó que intensificará el seguimiento de contactos, la vigilancia y las pruebas de diagnóstico para contener esta grave crisis sanitaria.

Qué es el ébola

Es una enfermedad infecciosa grave y que puede ser mortal, que afecta a los seres humanos y primates, causada por un virus del género Ebolavirus. También se le llama fiebre hemorrágica. Fue descubierta en 1976 cerca del río Ébola en la República Democrática del Congo.