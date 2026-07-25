Independiente Rivadavia visita a Atlético Tucumán por la primera fecha del Clausura: hora, TV y formaciones

La Lepra no realizó incorporaciones en el mercado de pases de mitad de año, y sufrió la baja de Sebastián Villa, delantero que se fue a Boca.

Independiente Rivadavia lidera la tabla anual

Independiente Rivadavia lidera la tabla anual con 34 puntos es uno de los mejores equipos del fútbol argentino y en este torneo Clausura buscará seguir arriba en la anual. El líder, al finalizar el año, será reconocido como el Campeón de Liga.

Además el equipo del Parque está en octavos de final de la Copa Libertadores, donde definirá una llave frente al Fluminense de Brasil.

La Lepra viene de vencer por 1 a 0 a Tigre en los 16avos de final de la Copa Argentina y jugará en octavos ante Aldosivi, que eliminó a River.

Además tiene pendiente la final de la Supercopa Argentina que debía jugarse el pasado martes 21 de julio en Córdoba y fue suspendida por la AFA.

Así llega Atlético Tucumán, el rival de Independiente Rivadavia

Atlético Tucumán, el equipo dirigido por Julio Falcioni buscará ser protagonista en este torneo e intentará sumar los primeros 3 puntos ante la Lepra. El Decano finalizó antepenúltimo en la tabla de la Zona B del Apertura, con 14 puntos, y arranca el segundo semestre con el objetivo de escalar en la tabla anual para no comprometer su permanencia.

El último antecedente

En el comienzo del Torneo Apertura, el 23 de enero de este año, Independiente Rivadavia se impuso 2 a 1 con goles de Matías Fernández y Alejo Osella.

Ficha del partido y probables formaciones

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy y Franco Nicola, Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio Falcioni.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato Luciano Gómez Iván Villalba, Sheyko Studer y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín y Matías Fernández; Fabrizio Sartori, y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.