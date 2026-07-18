La Supercopa Argentina entre Independiente Rivadavia y Estudiantes fue suspendida

El partido que Independiente Rivadavia y Estudiantes La Plata debían jugar este martes en el marco de la Supercopa Argentina quedó oficialmente suspendido durante la jornada de este sábado. Aún no hay nueva fecha para el compromiso.
Independiente Rivadavia y Estudiantes La Plata tenían todo listo para jugar el martes. Este sábado se confirmó la suspensión
El partido que Independiente Rivadavia y Estudiantes La Plata debían jugar este martes en el marco de la Supercopa Argentina quedó oficialmente suspendido durante la jornada de este sábado. Aún no hay nueva fecha para el compromiso.
La Lepra, a través de sus canales oficiales de comunicación, informó sobre la decisión. La misma se debe a que se suspendieron todos los partidos programados para el 20 y 21 de julio por el retorno de la Selección argentina al país tras el Mundial 2026.
"El Club Sportivo Independiente Rivadavia informa que, en el día de hoy, ha sido oficialmente notificado de la cancelación de la final prevista para el próximo martes con motivo del arribo de la Selección al país".
"Esta noticia nos genera una profunda tristeza. Sabemos el enorme esfuerzo que realizaron miles de nuestros hinchas para acompañar al equipo: quienes compraron pasajes, reservaron alojamiento, adquirieron entradas y organizaron sus compromisos personales y laborales con la ilusión de vivir juntos una jornada histórica".
"Compartimos plenamente esa desilusión. Como institución, también habíamos trabajado intensamente para este encuentro y comprendemos el impacto que esta decisión provoca en toda nuestra comunidad".
"Al mismo tiempo, queremos informar que no existe, por el momento, una fecha cierta para la reprogramación del partido. Apenas recibamos información oficial sobre los pasos a seguir, la comunicaremos de manera inmediata a través de nuestros canales oficiales".
"Agradecemos, como siempre, el apoyo incondicional de nuestra gente. Hoy más que nunca, estamos convencidos de que seguiremos unidos, esperando el momento en que podamos disputar la final que tanto anhelamos".