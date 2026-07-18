La Supercopa Argentina entre Independiente Rivadavia y Estudiantes fue suspendida

"Esta noticia nos genera una profunda tristeza. Sabemos el enorme esfuerzo que realizaron miles de nuestros hinchas para acompañar al equipo: quienes compraron pasajes, reservaron alojamiento, adquirieron entradas y organizaron sus compromisos personales y laborales con la ilusión de vivir juntos una jornada histórica".

"Compartimos plenamente esa desilusión. Como institución, también habíamos trabajado intensamente para este encuentro y comprendemos el impacto que esta decisión provoca en toda nuestra comunidad".

"Al mismo tiempo, queremos informar que no existe, por el momento, una fecha cierta para la reprogramación del partido. Apenas recibamos información oficial sobre los pasos a seguir, la comunicaremos de manera inmediata a través de nuestros canales oficiales".

"Agradecemos, como siempre, el apoyo incondicional de nuestra gente. Hoy más que nunca, estamos convencidos de que seguiremos unidos, esperando el momento en que podamos disputar la final que tanto anhelamos".