La isla de Grecia que paga hasta 500 euros por mes y da vivienda gratis a quienes decidan mudarse

Grecia es reconocida por sus impresionantes paisajes y una costa que cautiva a viajeros de todo el mundo. Cada año, sus islas reciben a millones de visitantes atraídos por sus playas. Sin embargo, una de ellas es un tesoro oculto.
En medio del mar Mediterráneo, una pequeña isla griega con menos de 50 habitantes busca revertir la despoblación y atraer nuevos residentes. Para lograrlo, este país mediterráneo ofrece incentivos económicos a quienes decidan mudarse y comenzar una nueva vida allí.
Tiene menos de 50 habitantes y ofrece dinero para mudarse: dónde queda la isla de Grecia que busca vecinos
Se trata de Anticitera, una isla remota ubicada entre el Peloponeso y Creta que impulsa un ambicioso plan para sumar habitantes. La propuesta incluye vivienda gratuita o a bajo costo y una ayuda económica de aproximadamente 500 euros mensuales durante tres años. El objetivo es facilitar la adaptación de las familias y hacer viable la mudanza a un lugar con escasas oportunidades laborales.
Anticitera es una isla pequeña, agreste y extremadamente tranquila. Tiene una superficie de apenas 20 kilómetros cuadrados. A diferencia de los destinos turísticos más concurridos de Grecia, se caracteriza por su aislamiento geográfico y por una vida cotidiana marcada por la simplicidad y los ritmos de la naturaleza. Además, posee un enorme valor ecológico, alberga la mayor colonia mundial del halcón de Eleonora y cuenta con la única Estación Ornitológica de Grecia dedicada al estudio de las aves migratorias.
Las condiciones para vivir en esta isla
El programa fue diseñado originalmente para beneficiar a solo cinco familias numerosas, por lo que no se trata de una convocatoria masiva. Tienen prioridad las familias de nacionalidad griega con tres o más hijos, ya que uno de los principales objetivos es reabrir la escuela local. No obstante, el plan también está abierto a extranjeros, especialmente ciudadanos de la Unión Europea, aunque deberán superar un riguroso proceso de selección.
Las autoridades buscan personas con oficios que resulten útiles para una comunidad aislada, como pescadores, agricultores, panaderos o constructores, con el fin de fortalecer la economía local y garantizar la continuidad de los servicios básicos en la isla.