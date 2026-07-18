La isla de Grecia que paga hasta 500 euros por mes y da vivienda gratis a quienes decidan mudarse

Anticitera es una isla pequeña, agreste y extremadamente tranquila. Tiene una superficie de apenas 20 kilómetros cuadrados. A diferencia de los destinos turísticos más concurridos de Grecia, se caracteriza por su aislamiento geográfico y por una vida cotidiana marcada por la simplicidad y los ritmos de la naturaleza. Además, posee un enorme valor ecológico, alberga la mayor colonia mundial del halcón de Eleonora y cuenta con la única Estación Ornitológica de Grecia dedicada al estudio de las aves migratorias.

Las condiciones para vivir en esta isla

El programa fue diseñado originalmente para beneficiar a solo cinco familias numerosas, por lo que no se trata de una convocatoria masiva. Tienen prioridad las familias de nacionalidad griega con tres o más hijos, ya que uno de los principales objetivos es reabrir la escuela local. No obstante, el plan también está abierto a extranjeros, especialmente ciudadanos de la Unión Europea, aunque deberán superar un riguroso proceso de selección.

Las autoridades buscan personas con oficios que resulten útiles para una comunidad aislada, como pescadores, agricultores, panaderos o constructores, con el fin de fortalecer la economía local y garantizar la continuidad de los servicios básicos en la isla.