Pronóstico en Mendoza: lloviznas, viento Zonda y un fuerte temporal de nieve en alta montaña

Las autoridades pidieron precaución al conducir debido a la probable formación de bancos de niebla y neblina matinales por sectores.

Pronóstico con alerta por viento Zonda y Sur

El reporte oficial señala la probabilidad de viento Zonda débil desde media mañana hasta aproximadamente las 19, afectando a toda la precordillera, Malargüe y el sur de Malargüe. Asimismo, se prevé circulación de viento Sur débil entre las 14 y las 21 en las zonas norte y este de la provincia.

Nieve en alta montaña

El panorama en la cordillera provincial sigue siendo adverso. El Gobierno de Mendoza informó que se mantienen las nevadas de variada intensidad en toda la cordillera provincial, condición que también afecta a la precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo.

En alta montaña el cielo estará cubierto con nevadas continuas y marcas térmicas extremas:

Temperatura Máxima: -10 °C.

Temperatura Mínima: -15 °C.

Según el organismo, las precipitaciones en la zona de cordillera tenderán a debilitarse durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo.

El pronóstico extendido

Las condiciones de frío e inestabilidad se mantendrán durante el inicio de la semana:

Domingo 19 de julio: cielo seminublado en las primeras horas, evolucionando a mayormente nublado en toda la provincia con probabilidad de lloviznas aisladas por la tarde. Se registrará una brisa leve de viento Sur entre las 12:00 y las 19:00 hs. en las zonas Norte, Este y Sur. En alta montaña disminuyen las precipitaciones en la madrugada, pero se reactivan hacia la noche. Máxima promedio de 13 °C; mínima de 2 °C en Malargüe y sur del Valle de Uco y de 4 °C en el resto de la provincia.

Foto: Martín Pravata/Diario UNO.