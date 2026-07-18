El pronóstico del tiempo anticipa una jornada marcada por la inestabilidad climática en Mendoza. Se esperan precipitaciones, viento Zonda y nevadas en los sectores cordilleranos.
Pronóstico en Mendoza: lloviznas, viento Zonda y un fuerte temporal de nieve en alta montaña
El pronóstico del tiempo anticipa lluvias y niebla en el llano, viento Zonda en sectores precordilleranos y un intenso temporal de nieve en alta montaña
Según el reporte de la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM), en el llano mendocino, el cielo se presentará mayormente nublado durante toda la jornada.
Se pronostican precipitaciones y lloviznas aisladas en sectores de la franja oeste provincial, oeste de Malargüe y oeste del Valle de Uco, con la posibilidad de lloviznas aisladas también en el llano. El termómetro marcará una temperatura máxima promedio de 15 °C. En cuanto a las mínimas, el sur del Valle de Uco y Malargüe registrarán 3 °C, mientras que para el resto de la provincia se ubicará en los 6 °C.
Las autoridades pidieron precaución al conducir debido a la probable formación de bancos de niebla y neblina matinales por sectores.
Pronóstico con alerta por viento Zonda y Sur
El reporte oficial señala la probabilidad de viento Zonda débil desde media mañana hasta aproximadamente las 19, afectando a toda la precordillera, Malargüe y el sur de Malargüe. Asimismo, se prevé circulación de viento Sur débil entre las 14 y las 21 en las zonas norte y este de la provincia.
Nieve en alta montaña
El panorama en la cordillera provincial sigue siendo adverso. El Gobierno de Mendoza informó que se mantienen las nevadas de variada intensidad en toda la cordillera provincial, condición que también afecta a la precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo.
En alta montaña el cielo estará cubierto con nevadas continuas y marcas térmicas extremas:
- Temperatura Máxima: -10 °C.
- Temperatura Mínima: -15 °C.
Según el organismo, las precipitaciones en la zona de cordillera tenderán a debilitarse durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo.
El pronóstico extendido
Las condiciones de frío e inestabilidad se mantendrán durante el inicio de la semana:
- Domingo 19 de julio: cielo seminublado en las primeras horas, evolucionando a mayormente nublado en toda la provincia con probabilidad de lloviznas aisladas por la tarde. Se registrará una brisa leve de viento Sur entre las 12:00 y las 19:00 hs. en las zonas Norte, Este y Sur. En alta montaña disminuyen las precipitaciones en la madrugada, pero se reactivan hacia la noche. Máxima promedio de 13 °C; mínima de 2 °C en Malargüe y sur del Valle de Uco y de 4 °C en el resto de la provincia.
- Lunes 20 de julio: cielo totalmente nublado con una brisa leve de viento Sur durante la tarde y la noche en las zonas Norte, Este y Sur. Se esperan lloviznas aisladas en el llano y precipitaciones por mal tiempo en la franja oeste y Malargüe, con probable extensión al Sur. En alta montaña aumentan las precipitaciones desde la madrugada con intensidad moderada a fuerte y sin ventanas de mejoramiento. Máxima promedio de 11 °C a 12 °C; mínima de 0 °C a 1 °C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 4 °C en el resto de la provincia.