El país con más islas del mundo decidió regalar cinco y busca personas para que se encargue de cada una

El concurso está abierto a cualquier viajero internacional mayor de 18 años. Los participantes no pueden tener nacionalidad sueca ni ser propietarios de una fortuna multimillonaria. Para participar, solo deben grabar un video explicando “por qué te mereces tu propia isla sueca”. El material debe estar grabado en formato vertical y tener una duración máxima de un minuto.

El país con más islas del mundo regala 5 para su custodia

Cada ganador recibe el privilegio de convertirse en el custodio de una isla sueca durante un año completo, además de un diploma y un contrato formal donde se detallan sus derechos y responsabilidades. El premio también incluye un bono de 20.000 coronas suecas (unos 18.000 euros) para cubrir un viaje de ida y vuelta a Suecia para dos personas.

Este año los ganadores fueron:

Bronwen Bird, Canadá

Eric Holmer, Estados Unidos

Miriam Wiskemann, Alemania

Freek van Heertum y Eva Holleman, Países Bajos

Jonathan Scyboz y Daniella Zarza Tapia, Suiza

Como los cinco ganadores actuales cuentan con los derechos de uso y custodia de las islas durante 12 meses, hasta mediados de 2027, la oficina de turismo no anunció por ahora una nueva convocatoria ni una próxima edición del concurso. Cada año, la organización suele cambiar de enfoque y lanzar campañas creativas diferentes en lugar de repetir la misma iniciativa.