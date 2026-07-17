El país con más islas del mundo decidió regalar cinco y busca personas para que se encargue de cada una

Suecia es un país con paisajes que cautivan al mundo. La nación escandinava es considerada el país con más islas del planeta, cuenta con un total de 267.570 islas, aunque menos del 0,5% están habitadas, lo que representa un desafío para su cuidado y conservación.
Ante esta situación, la organización nacional de turismo Visit Sweden lanzó una propuesta particular. Sorteará cinco de sus islas entre ciudadanos extranjeros para que puedan utilizarlas durante un año.
Una isla sueca podría ser tuya por un año: cómo participar
El concurso no entrega la propiedad de las islas, sino el derecho de uso y custodia durante un período de 12 meses. A cambio, los ganadores deberán comprometerse a proteger la naturaleza y reducir al mínimo su impacto ambiental en el territorio. Según el Gobierno sueco, el objetivo de la iniciativa es “democratizar” el sueño de tener una isla privada, redefiniendo el concepto de lujo. Además, busca compartir la visión del país sobre valores como la libertad, la responsabilidad y el respeto por el entorno natural.
El concurso está abierto a cualquier viajero internacional mayor de 18 años. Los participantes no pueden tener nacionalidad sueca ni ser propietarios de una fortuna multimillonaria. Para participar, solo deben grabar un video explicando “por qué te mereces tu propia isla sueca”. El material debe estar grabado en formato vertical y tener una duración máxima de un minuto.
El país con más islas del mundo regala 5 para su custodia
Cada ganador recibe el privilegio de convertirse en el custodio de una isla sueca durante un año completo, además de un diploma y un contrato formal donde se detallan sus derechos y responsabilidades. El premio también incluye un bono de 20.000 coronas suecas (unos 18.000 euros) para cubrir un viaje de ida y vuelta a Suecia para dos personas.
Este año los ganadores fueron:
- Bronwen Bird, Canadá
- Eric Holmer, Estados Unidos
- Miriam Wiskemann, Alemania
- Freek van Heertum y Eva Holleman, Países Bajos
- Jonathan Scyboz y Daniella Zarza Tapia, Suiza
Como los cinco ganadores actuales cuentan con los derechos de uso y custodia de las islas durante 12 meses, hasta mediados de 2027, la oficina de turismo no anunció por ahora una nueva convocatoria ni una próxima edición del concurso. Cada año, la organización suele cambiar de enfoque y lanzar campañas creativas diferentes en lugar de repetir la misma iniciativa.