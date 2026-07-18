La Selección Argentina ya tiene camiseta confirmada para jugar la final del Mundial ante España

El amuleto verde del "Dibu" Martínez

En el arco, Emiliano "Dibu" Martínez saltará a la cancha completamente de verde. El buzo del arquero marplatense no es un detalle menor para las cábalas, ya que con ese color se consagró campeón de la Copa América 2021 en el Maracaná ante Brasil, de la Copa América 2024 contra Colombia en Miami, y protagonizó la histórica atajada ante Randal Kolo Muani en la final de Lusail hace tres años y medio.

El Dibu Martínez usará su buzo verde amuleto en la gran definición del Mundial ante España

España regresa a su equipación clásica

Por el lado del conjunto europeo, España dejará atrás la camiseta alternativa de color amarillo que utilizó en las semifinales frente a Francia. Frente a la Argentina, el combinado dirigido por Luis de la Fuente vestirá su tradicional camiseta roja, que cuenta con detalles en amarillo inspirados en su bandera, mangas de color azul y la letra "Ñ" estampada en la nuca. El uniforme español se completará con pantalones y medias de color azul marino.

Todo listo para la gran definición

La final se disputará este domingo 19 de julio a partir de las 16 en el imponente MetLife Stadium. El encargado de impartir justicia será el esloveno Slavko Vincic, un árbitro conocido por la delegación nacional, ya que dirigió el debut de Argentina ante Arabia Saudita en la última cita mundialista.