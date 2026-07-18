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Mundial 2026

La Selección Argentina ya tiene camiseta confirmada para jugar la final del Mundial ante España

La FIFA definió que Argentina jugará la final con la camiseta tradicional, short y medias blancas, reviviendo la indumentaria de la gloria en Qatar

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
La FIFA aprobó la indumentaria para la final y Argentina vestirá sus colores tradicionales

La FIFA aprobó la indumentaria para la final y Argentina vestirá sus colores tradicionales

La Selección Argentina ya conoce la indumentaria que vestirá en la gran final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Cuando el árbitro esloveno Slavko Vincic pite el inicio del trascendental partido en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el elenco dirigido por Lionel Scaloni saltará al campo de juego con la vestimenta que ya lució en gran parte de este certamen.

El combinado nacional utilizará su clásica camiseta celeste y blanca, acompañada por pantalón y medias blancas. Esta combinación de short y medias claras posee antecedentes de enorme peso en la historia reciente de la "Albiceleste", ya que fue la misma estructura utilizada en los cuartos de final ante Países Bajos, en la semifinal frente a Croacia y en la inolvidable final contra Francia en Qatar 2022.

La Selecci&oacute;n argentina repite la celeste y blanca como en la final de Qatar. El Dibu Mart&iacute;nez va con su "buzo de la suerte".

La Selección argentina repite la celeste y blanca como en la final de Qatar. El Dibu Martínez va con su "buzo de la suerte".

En lo que va de esta Copa del Mundo, Argentina usó este conjunto exacto en los duelos frente a Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza. Las únicas tres excepciones en el torneo ocurrieron ante Austria (donde vistió medias azules), contra Jordania en fase de grupos (camiseta alternativa) y en la reciente semifinal frente a Inglaterra, donde el campeón del mundo se impuso con la casaca de color azul.

El amuleto verde del "Dibu" Martínez

En el arco, Emiliano "Dibu" Martínez saltará a la cancha completamente de verde. El buzo del arquero marplatense no es un detalle menor para las cábalas, ya que con ese color se consagró campeón de la Copa América 2021 en el Maracaná ante Brasil, de la Copa América 2024 contra Colombia en Miami, y protagonizó la histórica atajada ante Randal Kolo Muani en la final de Lusail hace tres años y medio.

El Dibu Martínez usará su buzo verde amuleto en la gran definición del Mundial ante España

El Dibu Martínez usará su buzo verde amuleto en la gran definición del Mundial ante España

España regresa a su equipación clásica

Por el lado del conjunto europeo, España dejará atrás la camiseta alternativa de color amarillo que utilizó en las semifinales frente a Francia. Frente a la Argentina, el combinado dirigido por Luis de la Fuente vestirá su tradicional camiseta roja, que cuenta con detalles en amarillo inspirados en su bandera, mangas de color azul y la letra "Ñ" estampada en la nuca. El uniforme español se completará con pantalones y medias de color azul marino.

Todo listo para la gran definición

La final se disputará este domingo 19 de julio a partir de las 16 en el imponente MetLife Stadium. El encargado de impartir justicia será el esloveno Slavko Vincic, un árbitro conocido por la delegación nacional, ya que dirigió el debut de Argentina ante Arabia Saudita en la última cita mundialista.

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