San Lorenzo, atravesando una severa crisis institucional, perdió por penales con Deportivo Riestra en los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.
San Lorenzo, en crisis, quedó eliminado de la Copa Argentina al perder por penales con Riestra
San Lorenzo, atravesando una severa crisis institucional, cayó en los penales ante Deportivo Riestra en los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.
Con los mendocinos Ignacio Perruzzi y Gonzalo Abrego como titulares y el debut oficial de Pipo Gorosito como DT, el Ciclón se puso en ventaja con el gol de Matías Reali a los 26' del primer tiempo, pero igualó Tomás González para Riestra a los 52'.
En el final los dos fueron incapaces de romper la igualdad y el pase a octavos de final se definió en los penales, misma instancia en la que San Lorenzo quedó fuera en el último Torneo Apertura.
Cuello convirtió el primero de San Lorenzo, Bracamonte igualó para Riestra, Herrera hizo el 2 a 1 para los azulgranas, Miño marcó el 2 a 2, Arce detuvo el disparo de Córdoba, Benegas adelantó a Riestra, Tripichio convirtió el 3 a 3, González hizo el cuarto tanto de su equipo, Auzmendi empató otra vez (4-4) y Celiz sentenció la victoria de Riestra por 5 a 4.
El triunfo clasifica a Riestra para los octavos de final donde se medirá con Gimnasia La Plata.
Los 16avos de final de la Copa Argentina
Ya jugaron
- Gimnasia La Plata 3 - Acassuso 0
- Deportivo Morón 1 - Midland 2
- Vélez 2 - Gimnasia y Tiro de Salta 0
- Banfield 1 (5) - San Martín de Tucumán 1 (4)
- Platense 0 (4) - San Martín de San Juan 0 (3)
- Talleres 0 - Atlético Tucumán 3
- Unión 0 - Independiente 2
- Gimnasia de Jujuy 2 (2) - Belgrano 2 (4)
- Instituto 2 - Lanús 1
- Estudiantes 3 - Rosario Central 0
- Barracas Central 1-0 Huracán
- Independiente Rivadavia 1 - Tigre 0
- Racing 4 - Defensa y Justicia 1
-
Boca 2 - Sarmiento 0
- San Lorenzo 1 (4) - Riestra 1 (5)
Faltan jugarse
- Viernes 17/7 a las 21.45 River vs. Aldosivi, en Salta
Cruces de octavos de final
- Banfield vs Midland
- Estudiantes vs. Barracas
- Platense vs Instituto
- Atlético Tucumán vs Independiente
- Belgrano vs. Racing
- Vélez vs. Boca
- Gimnasia La Plata vs. Riestra
- Independiente Rivadavia vs. River o Aldosivi