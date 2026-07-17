San Lorenzo, en crisis, quedó eliminado de la Copa Argentina al perder por penales con Riestra

Con los mendocinos Ignacio Perruzzi y Gonzalo Abrego como titulares y el debut oficial de Pipo Gorosito como DT, el Ciclón se puso en ventaja con el gol de Matías Reali a los 26' del primer tiempo, pero igualó Tomás González para Riestra a los 52'.

Deportivo Riestra le ganó por penales a San Lorenzo y avanzó en la Copa Argentina.

En el final los dos fueron incapaces de romper la igualdad y el pase a octavos de final se definió en los penales, misma instancia en la que San Lorenzo quedó fuera en el último Torneo Apertura.