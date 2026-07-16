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Copa Argentina

Boca, en el debut oficial del Vasco Arruabarrena, venció a Sarmiento y pasó de ronda en la Copa Argentina

Boca, en su primer compromiso oficial con Rodolfo Arruabarrena como DT, le ganó a Sarmiento de Junín y avanzó de ronda en la Copa Argentina

Por UNO
El primer gol del nuevo ciclo de Arruabarrena lo hizo Velasco.

El primer gol del nuevo ciclo de Arruabarrena lo hizo Velasco.

Boca, en su primer compromiso oficial con Rodolfo Arruabarrena como DT, le ganó 2 a 0 a Sarmiento de Junín y avanzó de ronda en la Copa Argentina 2026.

En cancha de Newell's, en Rosario, el primer gol lo hizo Alan Velasco a los 51' y el pibe Leonel Flores, en su debut oficial, aseguró a los 70' la victoria Boca se clasificó a los octavos de final donde se medirá con Vélez.

Leonel Flores debutó y marcó un gol en Boca por la Copa Argentina.

Leonel Flores debutó y marcó un gol en Boca por la Copa Argentina.

El Vasco Arruabarrena eligió como titulares para su debut oficial a Leandro Brey, Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Flores, Tomás Aranda, Velasco y Miguel Merentiel. Luego ingresaron Kevin Zenón, el chileno Carlos Palacios, Williams Alarcón y el paraguayo Ángel Romero.

En el primer tiempo Boca tuvo la iniciativa, pero le costó generar juego y romper con claridad el fuerte cerrojo defensivo del conjunto dirigido por Facundo Sava.

Luego, en el arranque de la segunda parte, el equipo xeneize mejoró y abrió el marcador con un fuerte disparo de Velasco, y aunque Sarmiento intentó reaccionar, el triunfo fue inobjetable y quedó asegurado con el gol del juvenil Flores, de muy buena actuación, que estableció el 2 a 0 definitivo.

Boca terminó dejando una buena imagen y ahora piensa en el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana que afrontará como local ante O'Higgins de Chile, el jueves 23 de julio.

Los 16avos de final de la Copa Argentina

Ya jugaron

  • Gimnasia La Plata 3 - Acassuso 0
  • Deportivo Morón 1 - Midland 2
  • Vélez 2 - Gimnasia y Tiro de Salta 0
  • Banfield 1 (5) - San Martín de Tucumán 1 (4)
  • Platense 0 (4) - San Martín de San Juan 0 (3)
  • Talleres 0 - Atlético Tucumán 3
  • Unión 0 - Independiente 2
  • Gimnasia de Jujuy 2 (2) - Belgrano 2 (4)
  • Instituto 2 - Lanús 1
  • Estudiantes 3 - Rosario Central 0
  • Barracas Central 1-0 Huracán
  • Independiente Rivadavia 1 - Tigre 0
  • Racing 4 - Defensa y Justicia 1

  • Boca 2 - Sarmiento 0

Faltan jugarse

  • Viernes 17/7 a las 18.45 San Lorenzo vs Riestra, en Morón
  • Viernes 17/7 a las 21.45 River vs. Aldosivi, en Salta

Cruces de octavos de final

  • Banfield vs Midland
  • Estudiantes vs. Barracas
  • Platense vs Instituto
  • Atlético Tucumán vs Independiente
  • Belgrano vs. Racing
  • Vélez vs. Boca
  • Independiente Rivadavia vs. River o Aldosivi
  • Gimnasia La Plata vs. San Lorenzo o Riestra

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