Boca, en el debut oficial del Vasco Arruabarrena, venció a Sarmiento y pasó de ronda en la Copa Argentina

Boca, en su primer compromiso oficial con Rodolfo Arruabarrena como DT, le ganó 2 a 0 a Sarmiento de Junín y avanzó de ronda en la Copa Argentina 2026.
Boca, en su primer compromiso oficial con Rodolfo Arruabarrena como DT, le ganó a Sarmiento de Junín y avanzó de ronda en la Copa Argentina
Boca, en su primer compromiso oficial con Rodolfo Arruabarrena como DT, le ganó 2 a 0 a Sarmiento de Junín y avanzó de ronda en la Copa Argentina 2026.
En cancha de Newell's, en Rosario, el primer gol lo hizo Alan Velasco a los 51' y el pibe Leonel Flores, en su debut oficial, aseguró a los 70' la victoria Boca se clasificó a los octavos de final donde se medirá con Vélez.
El Vasco Arruabarrena eligió como titulares para su debut oficial a Leandro Brey, Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Flores, Tomás Aranda, Velasco y Miguel Merentiel. Luego ingresaron Kevin Zenón, el chileno Carlos Palacios, Williams Alarcón y el paraguayo Ángel Romero.
En el primer tiempo Boca tuvo la iniciativa, pero le costó generar juego y romper con claridad el fuerte cerrojo defensivo del conjunto dirigido por Facundo Sava.
Luego, en el arranque de la segunda parte, el equipo xeneize mejoró y abrió el marcador con un fuerte disparo de Velasco, y aunque Sarmiento intentó reaccionar, el triunfo fue inobjetable y quedó asegurado con el gol del juvenil Flores, de muy buena actuación, que estableció el 2 a 0 definitivo.
Boca terminó dejando una buena imagen y ahora piensa en el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana que afrontará como local ante O'Higgins de Chile, el jueves 23 de julio.
Ya jugaron
Boca 2 - Sarmiento 0
Faltan jugarse
Cruces de octavos de final