Boca, en el debut oficial del Vasco Arruabarrena, venció a Sarmiento y pasó de ronda en la Copa Argentina

En el primer tiempo Boca tuvo la iniciativa, pero le costó generar juego y romper con claridad el fuerte cerrojo defensivo del conjunto dirigido por Facundo Sava.

Luego, en el arranque de la segunda parte, el equipo xeneize mejoró y abrió el marcador con un fuerte disparo de Velasco, y aunque Sarmiento intentó reaccionar, el triunfo fue inobjetable y quedó asegurado con el gol del juvenil Flores, de muy buena actuación, que estableció el 2 a 0 definitivo.

Boca terminó dejando una buena imagen y ahora piensa en el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana que afrontará como local ante O'Higgins de Chile, el jueves 23 de julio.

Los 16avos de final de la Copa Argentina

Ya jugaron

Gimnasia La Plata 3 - Acassuso 0

Deportivo Morón 1 - Midland 2

Vélez 2 - Gimnasia y Tiro de Salta 0

Banfield 1 (5) - San Martín de Tucumán 1 (4)

Platense 0 (4) - San Martín de San Juan 0 (3)

Talleres 0 - Atlético Tucumán 3

Unión 0 - Independiente 2

Gimnasia de Jujuy 2 (2) - Belgrano 2 (4)

Instituto 2 - Lanús 1

Estudiantes 3 - Rosario Central 0

Barracas Central 1-0 Huracán

Independiente Rivadavia 1 - Tigre 0

Racing 4 - Defensa y Justicia 1

Boca 2 - Sarmiento 0

Faltan jugarse

Viernes 17/7 a las 18.45 San Lorenzo vs Riestra, en Morón

Viernes 17/7 a las 21.45 River vs. Aldosivi, en Salta

Cruces de octavos de final