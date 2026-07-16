España y Argentina se miden este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por la final del Mundial 2026. Como era de esperarse, las entradas casi se están agotando y los precios son elevados. Sin embargo, muchos se sorprendieron al ver que la diferencia entre el valor de los tickets regulares y la experiencia Hospitality que ofrece la FIFA es mínima.
Mundial 2026: cuánto sale una entrada Hospitality para vivir una experiencia VIP y ver la final entre España y Argentina
Ante la escasez de tickets, varios hinchas consultaron en la web de la FIFA los valores de las entradas VIP
Final del Mundial 2026: cuánto vale el Hospitality de la FIFA para vivir la experiencia VIP
Como es costumbre para este tipo de eventos, la FIFA ofrece una experiencia VIP que cualquiera que tenga el dinero suficiente puede acceder. El programa Hospitality es una propuesta premium que combina ubicaciones preferenciales dentro del estadio, servicios de entretenimiento y gastronomía de primer nivel.
Ingresando al sitio web de la FIFA, podemos conocer las distintas alternativas de Hospitality y adquirir un ticket. Dependiendo de la categoría, serán los beneficios y la ubicación dentro del estadio para ver un partido que quedará en la historia del fútbol.
En este caso, las opciones disponibles eran Pichside Lounge (la más exclusiva), Trophy Lounge (también es premium, aunque un escalón menos que la anterior), Champions Club (suele ser la mejor opción en relación precio-servicio ofrecido), FIFA Pavilion (pensado para quienes buscan comodidad sin llegar al máximo lujo) y Supporters Club (es la opción más económica de todas)
Debido a la magnitud del evento, las principales categorías ya se agotaron, quedando solamente disponibles las siguientes opciones:
FIFA Pavilion – USD 17.000 por persona
- Asiento con excelente vista y un acceso cómodo
- Servicio de hostelería antes y después del partido
- Carta de cócteles especiales, selección de cervezas y vinos, así como una variedad de bebidas
- Amplia variedad de platos culinarios
- Entretenimiento en vivo
- Regalos
Champions Club – USD 19.000 por persona
- La suite Champions Club ofrece una experiencia social compartida para grupos, combinando la comodidad de una suite con un ambiente animado
- Servicio de hostelería antes y después del partido
- Carta de cócteles especiales, selección de cervezas y vinos, así como una variedad de bebidas
- Platos innovadores que combinan tradiciones culinarias, fusionando elementos de diversas cocinas para crear sabores únicos y emocionantes que deleitan el paladar
- Experiencias inmersivas, oportunidades para tomar fotos, DJ’s y entretenimiento en vivo
- Regalos conmemorativos
Vale la pena destacar que para ambas opciones de Hospitality la llegada al estadio no difiere del resto de espectadores, ya que al igual que el resto de personas con entradas habrá que mostrar un QR para ingresar al estadio y atravesar los controles de seguridad.
Una vez que estás dentro del predio, empiezan a notarse los primeros espacios reservados para quienes contrataron la experiencia VIP. Voluntarios y personal de la FIFA te guiarán hacia la carpa que te corresponde según tu categoría.