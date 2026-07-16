Mundial 2026: cuánto sale una entrada Hospitality para vivir una experiencia VIP y ver la final entre España y Argentina

En este caso, las opciones disponibles eran Pichside Lounge (la más exclusiva), Trophy Lounge (también es premium, aunque un escalón menos que la anterior), Champions Club (suele ser la mejor opción en relación precio-servicio ofrecido), FIFA Pavilion (pensado para quienes buscan comodidad sin llegar al máximo lujo) y Supporters Club (es la opción más económica de todas)

Debido a la magnitud del evento, las principales categorías ya se agotaron, quedando solamente disponibles las siguientes opciones:

FIFA Pavilion – USD 17.000 por persona

Asiento con excelente vista y un acceso cómodo

Servicio de hostelería antes y después del partido

Carta de cócteles especiales, selección de cervezas y vinos, así como una variedad de bebidas

Amplia variedad de platos culinarios

Entretenimiento en vivo

Regalos

Champions Club – USD 19.000 por persona

La suite Champions Club ofrece una experiencia social compartida para grupos, combinando la comodidad de una suite con un ambiente animado

Servicio de hostelería antes y después del partido

Carta de cócteles especiales, selección de cervezas y vinos, así como una variedad de bebidas

Platos innovadores que combinan tradiciones culinarias, fusionando elementos de diversas cocinas para crear sabores únicos y emocionantes que deleitan el paladar

Experiencias inmersivas, oportunidades para tomar fotos, DJ’s y entretenimiento en vivo

Regalos conmemorativos

Vale la pena destacar que para ambas opciones de Hospitality la llegada al estadio no difiere del resto de espectadores, ya que al igual que el resto de personas con entradas habrá que mostrar un QR para ingresar al estadio y atravesar los controles de seguridad.

Una vez que estás dentro del predio, empiezan a notarse los primeros espacios reservados para quienes contrataron la experiencia VIP. Voluntarios y personal de la FIFA te guiarán hacia la carpa que te corresponde según tu categoría.