Yanina Latorre se metió de lleno en la polémica por el o la artista argentina que interpretará el Himno nacional en la final del Mundial 2026.
María Becerra sería la elegida para cantar el Himno Nacional en la final del Mundial 2026
En Sálvese Quien Pueda, salió a la luz la verdad sobre los rumores de la cantante elegida para la final.
Desde que la Selección argentina logró su pase a la final tras derrotar a Inglaterra, las redes sociales estallaron con especulaciones sobre la posible participación de Lali Espósito, Tini Stoessel, Soledad Pastorutti, entre otras.
Según explicaron en Sálvese Quien Pueda, quien estaría en negociaciones para presentarse en la final sería María Becerra. "Hablé con el mánager. María Becerra en este momento está en España, porque está con una serie de recitales. Le quedan varias fechas por delante. Ellos todavía no lo tienen confirmado del todo. No me lo termina de confirmar. No lo niegan ni lo afirman. 'No sé nada aún. Soy parte del equipo. Está todo por verse', dijo", reveló Nicolás Peralta.
Además, Yanina Latorre habló de la posibilidad de que Tini Stoessel se suba al escenario. "Se habló mucho de Tini. Tini no va a cantar el himno. No sé si es que no quiso o no la llamaron. Aparte, entiendo que si tiene al marido, al novio jugando, es imposible porque aparte llega a perder...", dijo.
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul celebraron el pase a la final
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se robaron todas las miradas al terminar el partido de la Selección argentina ante Inglaterra en Altanta.
Tras el triunfo de la Scaloneta, los jugadores se reunieron con sus familiares y seres queridos que los esperaban en las tribunas y Rodrigo de Paul no dudó en mostrar su amor por Tini Stoessel.
La pareja confirmó que está más fuerte y enamorada que nunca con un apasionado beso, celebrando el esperado pase de la Selección a la final del Mundial 2026 que se jugará contra España el día domingo en New York.
Además, se viralizaron imágenes de Tini Stoessel alentando a la selección acompañada por los hijos de Rodrigo de Paul y Camila Homs, con quien tuvo varios cruces en los primeros meses de la relación.