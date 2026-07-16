María Becerra sería la elegida para cantar el Himno Nacional en la final del Mundial 2026

Además, Yanina Latorre habló de la posibilidad de que Tini Stoessel se suba al escenario. "Se habló mucho de Tini. Tini no va a cantar el himno. No sé si es que no quiso o no la llamaron. Aparte, entiendo que si tiene al marido, al novio jugando, es imposible porque aparte llega a perder...", dijo.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul celebraron el pase a la final

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se robaron todas las miradas al terminar el partido de la Selección argentina ante Inglaterra en Altanta.

Tras el triunfo de la Scaloneta, los jugadores se reunieron con sus familiares y seres queridos que los esperaban en las tribunas y Rodrigo de Paul no dudó en mostrar su amor por Tini Stoessel.

La pareja confirmó que está más fuerte y enamorada que nunca con un apasionado beso, celebrando el esperado pase de la Selección a la final del Mundial 2026 que se jugará contra España el día domingo en New York.

El beso de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en el partido de Argentina-Inglaterra.

Además, se viralizaron imágenes de Tini Stoessel alentando a la selección acompañada por los hijos de Rodrigo de Paul y Camila Homs, con quien tuvo varios cruces en los primeros meses de la relación.