Florencia Peña rompió el silencio luego del escándalo en Luzu: "Volví a terapia..."

Flor Peña habló con Moria Casán. Imagen: El Trece.

Después, Peña continuó comentando que se dio cuenta que el conflicto la hizo reflexionar: "Cuando algo pasa tan profundo viene a contarte algo. Necesitaba meterme para adentro".

Florencia Peña empezó terapia tras el escándalo

En medio de la charla con Moria, Florencia contó qué herramientas utilizó para atravesar el difícil momento que vivió tras la polémica. Al ser consultada sobre sus prácticas de meditación, explicó que encontró un gran sostén en una disciplina espiritual.

"Estoy haciendo una meditación muy hermosa que habla del corazón y lo que irradia esa energía, pero yo tengo un mantra acá que es el Gayatri Mantra. Me lo tatúe en un momento muy doloroso de mi vida y conecto mucho”, contó.

Por otro lado, la actriz también reveló que decidió retomar el tratamiento psicológico para afrontar este proceso, "Volví a terapia. Hacía un tiempo que no iba", confesó.

Florencia Peña conducía junto a Marley El show del verano, en Luzu TV. Imagen: Instagram@elshowdelverano.

Moria quiso saber cómo reaccionó Marley, su amigo y compañero de conducción del programa de Luzu TV que finalmente fue levantado. Según comentó la actriz, el conductor la contuvo desde el primer momento: "Sabés cómo es Marley. Fue muy amoroso. Me llamó desde el día uno y me dijo: 'Flor, cometiste un error, ya está, no pasa nada'".

Durante la entrevista, Casán opinó que la repercusión del episodio podría haber sido distinta si Peña hubiera respondido con mayor firmeza en lugar de mostrarse afectada. Sin embargo, la actriz dejó en claro que eligió no ocultar lo que sentía. "Soy vulnerable", respondió.

Semanas atrás, en una entrevista con Sálvese quien pueda (América), Peña también había hablado sobre su relación con Nicolás Occhiato tras la controversia. "Los dos teníamos intención de encontrar un punto de encuentro, pero entendimos que no era el momento", sostuvo.