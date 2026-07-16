La actriz y modelo Florencia Peña estuvo en el ojo de la tormenta en las últimas semanas, cuando anunció una noticia falsa sobre la salud del padre de Lionel Messi en pleno vivo de Luzu TV. Esto derivó en un conflicto con Nicolás Occhiato y culminó con la salida de la actriz del canal de streaming.
Florencia Peña rompió el silencio luego del escándalo en Luzu: "Volví a terapia..."
"Me guardé en mi casa y empecé a meditar", contó Florencia Peña a Moria Casán después de semanas del escándalo en Luzu TV
Recientemente, la actriz habló del escándalo cuando se encontró con Moria Casán en el circo Rodas. Según aclaró, fue su primera salida luego de haber sido desvinculada de Luzu, donde tenía el programa El show del verano, junto a Marley.
"Pasó un mes y necesitaba meterme un poco para adentro. Me guardé en mi casa y empecé a meditar. Este hecho me vino a contar algo que tiene que ver con empezar a estar un poco más en mí", comentó en una conversación con la conductora.
Después, Peña continuó comentando que se dio cuenta que el conflicto la hizo reflexionar: "Cuando algo pasa tan profundo viene a contarte algo. Necesitaba meterme para adentro".
Florencia Peña empezó terapia tras el escándalo
En medio de la charla con Moria, Florencia contó qué herramientas utilizó para atravesar el difícil momento que vivió tras la polémica. Al ser consultada sobre sus prácticas de meditación, explicó que encontró un gran sostén en una disciplina espiritual.
"Estoy haciendo una meditación muy hermosa que habla del corazón y lo que irradia esa energía, pero yo tengo un mantra acá que es el Gayatri Mantra. Me lo tatúe en un momento muy doloroso de mi vida y conecto mucho”, contó.
Por otro lado, la actriz también reveló que decidió retomar el tratamiento psicológico para afrontar este proceso, "Volví a terapia. Hacía un tiempo que no iba", confesó.
Moria quiso saber cómo reaccionó Marley, su amigo y compañero de conducción del programa de Luzu TV que finalmente fue levantado. Según comentó la actriz, el conductor la contuvo desde el primer momento: "Sabés cómo es Marley. Fue muy amoroso. Me llamó desde el día uno y me dijo: 'Flor, cometiste un error, ya está, no pasa nada'".
Durante la entrevista, Casán opinó que la repercusión del episodio podría haber sido distinta si Peña hubiera respondido con mayor firmeza en lugar de mostrarse afectada. Sin embargo, la actriz dejó en claro que eligió no ocultar lo que sentía. "Soy vulnerable", respondió.
Semanas atrás, en una entrevista con Sálvese quien pueda (América), Peña también había hablado sobre su relación con Nicolás Occhiato tras la controversia. "Los dos teníamos intención de encontrar un punto de encuentro, pero entendimos que no era el momento", sostuvo.
En pocas palabras
- Florencia Peña: habló sobre su salida de Luzu TV tras el escándalo y su regreso a terapia para procesar el conflicto.
- Reflexión personal: la actriz describió un proceso de introspección y meditación para afrontar las consecuencias del episodio.
- Apoyo y contención: detalló la reacción de Marley ante el error y su relación con Nicolás Occhiato tras la controversia.