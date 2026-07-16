Azúcar común y azúcar impalpable: qué diferencias tienen y cómo se obtienen

Aunque tienen muchas similitudes, estos tipos de azúcar no son lo mismo.

¿Qué son el azúcar de mesa y el azúcar impalpable y cuáles son sus diferencias?

El azúcar blanca de mesa es sacarosa. Se obtiene extrayendo el azúcar de la caña o la remolacha. El proceso consiste básicamente en lavar la materia prima, extraer el jugo, clarificarlo con diferentes procedimientos, evaporar el agua hasta obtener un jarabe y finalmente cristalizarlo para tener azúcar de mesa.

El azúcar impalpable, por su parte, es un tipo de azúcar refinada o pulverizada, muy fina, que se mezcla con un porcentaje pequeño de almidón. El almidón se usa para que el azúcar no se apelmace, absorbe la humedad y garantiza que el polvo no tenga grumos.

Diferencias entre alimentos parecidos.

La elaboración del azúcar impalpable depende del azúcar común de mesa. Aunque tienen diferencias, para elaborar azúcar impalpable se tiene que moler o pulverizar azúcar común.

Sea cual sea el formato y los aditivos, el azúcar de mesa es un carbohidrato simple de absorción rápida que contiene glucosa y fructosa, aportando aproximadamente 4 calorías por gramo. El azúcar no tiene proteínas, grasas, fibras, vitaminas ni minerales.

Por lo tanto, su diferencia está principalmente en el proceso de obtención, en los ingredientes añadidos y en los usos en cocina. No es lo mismo usar una u otra porque tienen diferentes densidades, lo cual afecta su disolución.

¿Para qué se usa cada tipo de azúcar?

El azúcar de mesa o normal es más granulada y mantiene los cristales enteros, por lo que se disuelve mejor y se puede usar para endulzar bebidas, elaborar masas horneadas y budines.

El azúcar de mesa se disuelve mucho mejor.

El azúcar impalpable o glas, a diferencia de la tradicional, se usa generalmente para preparar glaseados, cremas, rellenos, para realizar decoraciones por encima de postres o endulzar preparaciones que no quedan bien con grumos.