Cómo reemplazar las cantidades de azúcar con edulcorante sin arruinar las recetas

Los edulcorantes son endulzantes que pueden ser más artificiales o más naturales (entre comillas) porque provienen de plantas como la stevia. Los edulcorantes artificiales de alta densidad son sustancias químicas que aportan dulzor sin sumar calorías, por ejemplo, la sucralosa. Un ejemplo de edulcorante nutritivo y natural es la stevia.

También existen otros endulzantes naturales que se utilizan en reemplazo del azúcar en muchas recetas, como la miel, que es un carbohidrato de absorción rápida, pero con más propiedades nutricionales.

¿Cómo reemplazar el azúcar con edulcorante en las recetas?

El cambio de azúcar por edulcorante se realiza pensando en el formato del edulcorante, ya que estos endulzantes vienen en polvo o en líquido.

Si el edulcorante que vas a usar es en polvo, hay que usar 10 veces menos cantidad que gramos de azúcar que pide la receta. Para realizar esta cuenta, lo que se hace es dividir los gramos de azúcar en 10. Por ejemplo, si una receta lleva 300 gramos de azúcar, corresponden 30 gramos de edulcorante en polvo.

Hay que realizar una división para saber cuánto edulcorante lleva una preparación.

Cuando el edulcorante es líquido, hay que dividir un poco más porque suele ser muy intenso, sobre todo si es químico o artificial. Si la receta, por ejemplo, lleva 100 gramos de azúcar, hay que dividir por 12,5 la cantidad. En este caso serían 8 mililitros de edulcorante líquido.

Si sacamos azúcar, lo ideal es colocar un poco más de harina para reemplazar los secos faltantes o trabajar con una mezcla un poco más líquida.

¿Y cómo reemplazo el azúcar por miel en una receta?

En repostería o preparaciones que llevan como endulzante azúcar, se puede reemplazar con miel, pero también en diferentes cantidades.

La miel también se usa para endulzar recetas.

Un ejemplo puede ser: si la receta lleva 100 gramos de azúcar, se utilizan 75 gramos de miel en reemplazo del endulzante.