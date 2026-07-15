Oro, túneles secretos y autos prohibidos: la fascinante historia de un pueblo argentino mundialmente premiado

Hoy, la gran aventura para los viajeros consiste en realizar excursiones a las antiguas minas, ingresando a túneles que guardan los relatos y las técnicas de extracción de oro de aquella época dorada.

Qué belleza. Una postal de La Carolina, uno de los pueblos más lindos de San Luis. Foto: ANSL

Pero el atractivo no se limita a las profundidades de la tierra. El pueblo es el punto de partida ideal para realizar trekking hacia el Cerro Tomolasta o transitar el Camino del Oro, un trayecto que atraviesa la sierra central y conecta con la localidad de San Francisco del Monte de Oro.

Además, a corta distancia se encuentra la Gruta de Inti Huasi, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del continente, donde se hallaron restos de los primeros habitantes de América, recuerda el sitio oficial ANSL.

Para coronar la experiencia turística, los restaurantes y casas de té familiares ofrecen una excelente propuesta gastronómica con platos tradicionales y productos artesanales de la región, ideales para disfrutar después de una caminata bajo el sol del invierno puntano.