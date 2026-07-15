De seguro tenés algún conocido, amigo o familiar que usa la mano izquierda para realizar sus actividades cotidianas. Sin embargo, aunque para muchos es una simple casualidad o característica personal, para la grafología, el linaje familiar y otras disciplinas como el feng shui, el significado de ser zurdo es realmente llamativo. Si lo eres, te contamos qué significa.
Si sos de los que usa la mano izquierda, te contamos qué significa y qué te distingue del resto
Que haya una persona zurda o que use la mano izquierda para sus actividades no es casualidad dentro de la familia. Esto es lo que significa
Ser zurdo o usar la mano izquierda para realizar actividades cotidianas, tiene un gran significado. Aunque la zurdera representa solo alrededor del 10% de la población mundial, su aparición en una nueva generación puede levantar preguntas sobre genética, historia familiar y hasta sobre lo que te distingue como persona.
Si sos de los que usa la mano izquierda, te contamos qué significa
En el plano personal y familiar tener un miembro zurdo suele verse como una señal de singularidad y talento especial. Ellos/as utilizan con mayor intensidad el hemisferio derecho del cerebro, lo que favorece la creatividad, la intuición, la capacidad artística y la resolución innovadora de problemas. Es decir, tienden a destacar en áreas como la creatividad, la música o el deporte.
Algunas culturas incluso les atribuían a los zurdos un rol protector o la capacidad de romper patrones y abrir caminos nuevos, algo que en hoy en día se asocia con su espíritu independiente y creativo.
Por otro lado, para la grafología cuando una persona escribe con la mano izquierda revela mucho sobre esa persona, ya que la escritura es uno de los principales problemas que enfrenta.
En este sentido, entre los rasgos más frecuentes de los zurdos se observa la separación desigual de las palabras, una inclinación invertida debido a la posición que adoptan, tienden a tener una letra recta hacia la izquierda con presión normal y ondulada logrando distinguirse de las personas que usan la mano derecha para escribir.
Entre otros de los significados de la zurdera se destaca:
- Son personas con excelente capacidad visual-espacial.
- Los zurdos tienen menos propensión a desarrollar artritis.
- Entre los Incas se consideraba a los zurdos como dueños de poderes místicos.
- Para los budistas de la india y los chinos se consideraba a ser zurdo como ser sabio.