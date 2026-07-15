Si sos de los que usa la mano izquierda, te contamos qué significa y qué te distingue del resto

Algunas culturas incluso les atribuían a los zurdos un rol protector o la capacidad de romper patrones y abrir caminos nuevos, algo que en hoy en día se asocia con su espíritu independiente y creativo.

Por otro lado, para la grafología cuando una persona escribe con la mano izquierda revela mucho sobre esa persona, ya que la escritura es uno de los principales problemas que enfrenta.

En este sentido, entre los rasgos más frecuentes de los zurdos se observa la separación desigual de las palabras, una inclinación invertida debido a la posición que adoptan, tienden a tener una letra recta hacia la izquierda con presión normal y ondulada logrando distinguirse de las personas que usan la mano derecha para escribir.

Hoy en día sin embargo, la ciencia ha descubierto las ventajas de ser una persona con zurdera y cómo se destacan frente a los diestros.

Entre otros de los significados de la zurdera se destaca: