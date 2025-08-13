Qué simboliza que haya una persona zurda en la familia y por qué se los celebra hoy

Día Internacional del zurdo (2) Hoy se conmemora el Día Internacional de la persona zurda

De seguro te preguntas por qué hay un día para ellos, pues es simple, ya que no todo se queda en situaciones cotidianas. A lo largo de la historia y en diversos países del mundo, el porcentaje de los zurdos ha sufrido situaciones de discriminación e incluso acoso. Todos hemos escuchado historias de niños zurdos a los que se les corregía o regañaba para que no usaran la mano izquierda para escribir, comer o cualquier otra actividad. E incluso puede que conozcamos a alguna persona que de niño era zurdo, pero que las reprimendas de los adultos le hicieron ser finalmente diestro para toda la vida. Suena duro, pero estas cosas suelen suceder.

Afortunadamente, hoy en día, ser zurdo ya no se considera como un estigma o una desviación. También existen múltiples rumores infundados y poco demostrados sobre ellos, como que son más inteligentes, que viven menos, que duermen peor, etc.

Qué significa que haya una persona zurda en la familia

Más allá de la conmemoración oficial, en el plano personal y familiar tener un miembro zurdo suele verse como una señal de singularidad y talento especial. Ellos o ellas utilizan con mayor intensidad el hemisferio derecho del cerebro, lo que favorece la creatividad, la intuición, la capacidad artística y la resolución innovadora de problemas. Es decir, tienden a destacar en áreas como la creatividad, la música o el deporte.

Día Internacional del zurdo (4) Que un integrante de la familia sea zurdo, ser zurdo dentro de una sociedad diestra o rodearse de personas zurdas tiene un significado relacionado con nuevas maneras de ver y manifestar lo que aún no se ha resuelto

Además, cuando nace una persona con estas características en el árbol genealógico, su llegada trae consigo nuevas maneras de ver y manifestar lo que aún no se ha resuelto. Son la solución biológica a la falta de integrantes del sexo puesto porque biológicamente utilizan el hemisferio cerebral opuesto a los de su mismo sexo diestros. En la vida cotidiana, puede aportar una perspectiva distinta, desafiar la rutina y proponer formas originales de hacer las cosas.

Históricamente, algunas culturas incluso les atribuían a los zurdos un rol protector o la capacidad de romper patrones y abrir caminos nuevos, algo que en el presente se asocia con su espíritu independiente y creativo.

Curiosidades de los zurdos

En Los Simpson, el personaje de Flanders es zurdo y en un capítulo abre una tienda de cosas para zurdos.

Día Internacional del zurdo (3) Desde una mirada transgeneracional, se toma como personas reparadoras del clan por excelencia, dado que tienen herramientas y recursos distintos a los de los diestros.