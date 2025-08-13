Inicio Sociedad Zurdos
Día de la zurdera

Qué simboliza que haya una persona zurda en la familia y por qué se los celebra hoy

Hoy se conmemora el Día de los Zurdos, por eso, el nacimiento de estas personas dentro del árbol familiar no es una mera casualidad. ¿Qué significa?

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Qué simboliza que haya una persona zurda en la familia

Qué simboliza que haya una persona zurda en la familia

Ser zurdo o usar la mano izquierda para realizar actividades cotidianas, tiene un gran significado dentro de la familia. Aunque la zurdera representa solo alrededor del 10% de la población mundial, su aparición en una nueva generación puede levantar preguntas sobre genética, historia familiar y hasta sobre el “destino” de la persona. ¿Qué significa?

En esta sección revelamos los aspectos que conlleva ser una persona zurda, ya que, cada 13 de agosto se celebra el Día Internacional de la Zurdera con el objetivo de visibilizar a quienes utilizan la mano izquierda como dominante y concientizar sobre los desafíos que enfrentan en un mundo diseñado para diestros.

Día Internacional de la zurdera

Los zurdos también tienen su día, que es una jornada internacional promovida por la Internacional de Zurdos (Lefthanders International). Esta conmemoración tiene lugar en este día desde 1976, y pretende dar a conocer o ayudar a reducir las dificultades que encuentran las personas zurdas en una sociedad predominantemente diestra y adaptada para este tipo de personas.

Día Internacional del zurdo (2)
Hoy se conmemora el Día Internacional de la persona zurda

Hoy se conmemora el Día Internacional de la persona zurda

De seguro te preguntas por qué hay un día para ellos, pues es simple, ya que no todo se queda en situaciones cotidianas. A lo largo de la historia y en diversos países del mundo, el porcentaje de los zurdos ha sufrido situaciones de discriminación e incluso acoso. Todos hemos escuchado historias de niños zurdos a los que se les corregía o regañaba para que no usaran la mano izquierda para escribir, comer o cualquier otra actividad. E incluso puede que conozcamos a alguna persona que de niño era zurdo, pero que las reprimendas de los adultos le hicieron ser finalmente diestro para toda la vida. Suena duro, pero estas cosas suelen suceder.

Afortunadamente, hoy en día, ser zurdo ya no se considera como un estigma o una desviación. También existen múltiples rumores infundados y poco demostrados sobre ellos, como que son más inteligentes, que viven menos, que duermen peor, etc.

Qué significa que haya una persona zurda en la familia

Más allá de la conmemoración oficial, en el plano personal y familiar tener un miembro zurdo suele verse como una señal de singularidad y talento especial. Ellos o ellas utilizan con mayor intensidad el hemisferio derecho del cerebro, lo que favorece la creatividad, la intuición, la capacidad artística y la resolución innovadora de problemas. Es decir, tienden a destacar en áreas como la creatividad, la música o el deporte.

Día Internacional del zurdo (4)
Que un integrante de la familia sea zurdo, ser zurdo dentro de una sociedad diestra o rodearse de personas zurdas tiene un significado relacionado con nuevas maneras de ver y manifestar lo que aún no se ha resuelto

Que un integrante de la familia sea zurdo, ser zurdo dentro de una sociedad diestra o rodearse de personas zurdas tiene un significado relacionado con nuevas maneras de ver y manifestar lo que aún no se ha resuelto

Además, cuando nace una persona con estas características en el árbol genealógico, su llegada trae consigo nuevas maneras de ver y manifestar lo que aún no se ha resuelto. Son la solución biológica a la falta de integrantes del sexo puesto porque biológicamente utilizan el hemisferio cerebral opuesto a los de su mismo sexo diestros. En la vida cotidiana, puede aportar una perspectiva distinta, desafiar la rutina y proponer formas originales de hacer las cosas.

Históricamente, algunas culturas incluso les atribuían a los zurdos un rol protector o la capacidad de romper patrones y abrir caminos nuevos, algo que en el presente se asocia con su espíritu independiente y creativo.

Curiosidades de los zurdos

Día Internacional del zurdo (3)
Desde una mirada transgeneracional, se toma como personas reparadoras del clan por excelencia, dado que tienen herramientas y recursos distintos a los de los diestros.

Desde una mirada transgeneracional, se toma como personas reparadoras del clan por excelencia, dado que tienen herramientas y recursos distintos a los de los diestros.

  • Aproximadamente una de cada 10 personas en el mundo es zurda.
  • La zurdera es más frecuente en hombres que en mujeres.
  • Hay un síndrome que se llama sinistrofobia y quienes la padecen tienen terror por todo lo que tenga que ver con el lado izquierdo.
  • Los zurdos tienen ventaja en algunos deportes como el fútbol, el boxeo y el tenis.
  • En el reino animal también existe la zurdera. De hecho, la mayoría de los chimpancés en estado salvaje son zurdos, al contrario que los que se crían en cautividad, que suelen ser diestros.

Temas relacionados:

Te puede interesar