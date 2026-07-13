Hay un misterioso símbolo que aparece en el tablero del auto y sólo lo hace en algunos vehículos

Hay señales que aparecen en el tablero del auto que son muy conocidas y son muy básicas, pero hay otras que no titilan casi nunca y uno no las registra, como es el caso de este símbolo, muy llamativo por su forma de rulo.

Todo conductor debería estar familiarizado con esas señales del tablero, ya que estas brinda información muy valiosa sobre el correcto funcionamiento del motor y otros componentes del vehículo.