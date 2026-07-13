Hay un misterioso símbolo que aparece en el tablero del auto y sólo lo hace en algunos vehículos

Entre todas las señales que pueden aparecer en el tablero del auto, hay una que aplica para determinados vehículos que muchos nos tienen idea qué significa. Lo cierto es que no aparece en todos los autos, ya que este símbolo es propio de algunos modelos.
Hay señales que aparecen en el tablero del auto que son muy conocidas y son muy básicas, pero hay otras que no titilan casi nunca y uno no las registra, como es el caso de este símbolo, muy llamativo por su forma de rulo.
Todo conductor debería estar familiarizado con esas señales del tablero, ya que estas brinda información muy valiosa sobre el correcto funcionamiento del motor y otros componentes del vehículo.
Qué significa la señal de rulo que aparece en el tablero del auto
Este símbolo, que no es frecuente en muchos autos, tiene forma de rulo o resorte. Desde el sitio coches.com explican de qué trata este símbolo, además de informar sobre otras señales clásicas del tablero del auto.
La luz con forma de rulo o resorte es propia de los autos con motor diésel. Aparece parpadeando en el tablero cuando se registra una falla con los calentadores o bujías de precalentamiento.
Si uno quiere tener en claro todo sobre este problema de padecen a veces los autos con motores diésel, es clave conocer estos puntos:
- Todos los autos que tienen motor diésel usan calentadores, que se parecen a las bujías y tienen la función de precalentar la cámara del motor del auto.
- Gracias a una resistencia, todo motor diésel toma temperatura para su encendido.
- El motor diésel contiene cilindros y cada uno de ellos lleva un calentador.
- Un auto con esta motorización, demorará en arrancar si los calentadores no se apagan, luego de cumplir la función inicial.
- Un auto diésel con problemas de calentadores, posiblemente haya una descarga importante de humo blando o gris por el escape.
- Si el rulo o resorte aparece en el tablero del auto, es señal de que están funcionando mal los calentadores del vehículo con motor diésel.