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Netflix acaba de estrenar la película alemana de casi 2 horas y ya arrasa en el top mundial

Netflix suma a su catálogo un intenso drama alemán sobre la ayuda humanitaria en el Mediterráneo que ya es un éxito global

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Louis Hofmann.

Louis Hofmann.

Este viernes 17 de julio de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó una de las producciones basadas en hechos reales más esperadas. Se trata de 23 000 vidas, un drama alemán emotivo e inspirador.

23 000 vidas es una película dirigida por Markus Goller que se sumó a Netflix con una aclamada historia de apenas 1 hora y 54 minutos. La trama sigue a un grupo de jóvenes que zarpa al Mediterráneo para salvar las vidas de los refugiados.

Netflix: de qué trata la película 23 000 vidas

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película 23 000 vidas versa: "Un grupo de jóvenes zarpa hacia el Mediterráneo para salvar las vidas de los refugiados, una misión que pondrá a prueba sus nociones sobre la ley y la justicia".

Incapaces de quedarse de brazos cruzados mientras innumerables refugiados pierden la vida intentando llegar a Europa por mar, un grupo de jóvenes berlineses pasa a la acción. Sin experiencia, pero impulsados por la pasión y el coraje, lanzan una campaña de financiación colectiva para comprar un viejo barco.

Adentrándose en el Mediterráneo, emprenden la misión de salvar a miles de personas. Sin embargo, sus esfuerzos pronto ponen a prueba su concepción de la ley y la justicia.

Netflix: tráiler de la película 23 000 vidas

Reparto de 23 000 vidas, película de Netflix

  • Louis Hofmann
  • Mala Emde
  • Katharina Stark
  • Frederick Lau
  • Maria Dragus
  • Trevor Magaya
  • Kathy Etoa
  • Saibon Wang
  • Joone Dankou

Dónde ver la película 23 000 vidas, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película 23 000 vidas se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película 23 000 vidas se puede ver en Netflix.
  • España: la película 23 000 vidas se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Estreno en Netflix: La plataforma sumó el drama alemán "23 000 vidas", basado en hechos reales.
  • Trama inspiradora: Jóvenes berlineses buscan salvar refugiados en el Mediterráneo con un barco propio.
  • Desafío moral: La misión pone a prueba sus concepciones sobre ley y justicia en alta mar.
Resumen generado por Thinkindot AI

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