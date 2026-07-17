Este viernes 17 de julio de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó una de las producciones basadas en hechos reales más esperadas. Se trata de 23 000 vidas, un drama alemán emotivo e inspirador.
Netflix acaba de estrenar la película alemana de casi 2 horas y ya arrasa en el top mundial
Netflix suma a su catálogo un intenso drama alemán sobre la ayuda humanitaria en el Mediterráneo que ya es un éxito global
23 000 vidas es una película dirigida por Markus Goller que se sumó a Netflix con una aclamada historia de apenas 1 hora y 54 minutos. La trama sigue a un grupo de jóvenes que zarpa al Mediterráneo para salvar las vidas de los refugiados.
Netflix: de qué trata la película 23 000 vidas
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película 23 000 vidas versa: "Un grupo de jóvenes zarpa hacia el Mediterráneo para salvar las vidas de los refugiados, una misión que pondrá a prueba sus nociones sobre la ley y la justicia".
Incapaces de quedarse de brazos cruzados mientras innumerables refugiados pierden la vida intentando llegar a Europa por mar, un grupo de jóvenes berlineses pasa a la acción. Sin experiencia, pero impulsados por la pasión y el coraje, lanzan una campaña de financiación colectiva para comprar un viejo barco.
Adentrándose en el Mediterráneo, emprenden la misión de salvar a miles de personas. Sin embargo, sus esfuerzos pronto ponen a prueba su concepción de la ley y la justicia.
Netflix: tráiler de la película 23 000 vidas
Reparto de 23 000 vidas, película de Netflix
- Louis Hofmann
- Mala Emde
- Katharina Stark
- Frederick Lau
- Maria Dragus
- Trevor Magaya
- Kathy Etoa
- Saibon Wang
- Joone Dankou
Dónde ver la película 23 000 vidas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película 23 000 vidas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película 23 000 vidas se puede ver en Netflix.
- España: la película 23 000 vidas se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Estreno en Netflix: La plataforma sumó el drama alemán "23 000 vidas", basado en hechos reales.
- Trama inspiradora: Jóvenes berlineses buscan salvar refugiados en el Mediterráneo con un barco propio.
- Desafío moral: La misión pone a prueba sus concepciones sobre ley y justicia en alta mar.