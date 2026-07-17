Netflix acaba de estrenar la película alemana de casi 2 horas y ya arrasa en el top mundial

23 000 vidas es una película dirigida por Markus Goller que se sumó a Netflix con una aclamada historia de apenas 1 hora y 54 minutos. La trama sigue a un grupo de jóvenes que zarpa al Mediterráneo para salvar las vidas de los refugiados.

Netflix: de qué trata la película 23 000 vidas

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película 23 000 vidas versa: "Un grupo de jóvenes zarpa hacia el Mediterráneo para salvar las vidas de los refugiados, una misión que pondrá a prueba sus nociones sobre la ley y la justicia".