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El temporal en el paso a Chile colmó las playas de Uspallata y ya hay 580 camiones varados

Con camiones varados por la nieve, se llenaron las playas de alta montaña y el pronóstico anticipa tormentas por diez días

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
Hay más de 580 camiones varados en el paso a Chile por el temporal. Se activó el protocolo de asistencia en Alta Montaña.

Hay más de 580 camiones varados en el paso a Chile por el temporal. Se activó el protocolo de asistencia en Alta Montaña.

El temporal de nieve que azota a la cordillera de los Andes mantiene intransitable el Paso Cristo Redentor y ya generó el lleno total de los espacios de estacionamiento en alta montaña. Según el último reporte brindado por el Gobierno de Mendoza, se activó el protocolo de asistencia y 580 camiones se encuentran aparcados en Uspallata a la espera de una mejora en las condiciones climáticas.

La acumulación de nieve ya alcanza los 1,70 metros en Las Cuevas. En otros puntos clave del corredor internacional como Portillo (Chile) y Puente del Inca (Mendoza), hay 1,65 y 1 metro de nieve acumulada, respectivamente.

Los servicios meteorológicos anticipan que las fuertes nevadas continuarán de manera ininterrumpida hasta el próximo martes inclusive, y advierten que las condiciones climáticas adversas podrían extenderse por aproximadamente 10 días más, lo que mantendría el paso a Chile inhabilitado por un período prolongado.

Playas completas en el paso a Chile

El reporte policial detalla que los tres playones habilitados en alta montaña completaron y superaron su capacidad nominal de resguardo, distribuyéndose de la siguiente manera:

  • Área de Control Integrado (A.C.I.): 250 camiones.
  • Estación de servicio YPF: 230 camiones.
  • Parador E.G.E. (ex EG3 - Doña Carmen): 100 camiones.

De esta manera, se consolida el total de 580 camiones retenidos en Uspallata.

Se habilitaron tres estacionamientos en Alta Monta&ntilde;a para evitar que los camiones esperen la reapertura del paso a Chile a un costado de la ruta.

Se habilitaron tres estacionamientos en Alta Montaña para evitar que los camiones esperen la reapertura del paso a Chile a un costado de la ruta.

Plan de contingencia y activación de la baja montaña

Los estacionamientos habilitados en Alta Montaña son parte del nuevo esquema de ordenamiento vial coordinado entre la Nación, el Gobierno de Mendoza y el sector privado, encabezado por las cámaras Aprocam y ACCUM. Este protocolo, diseñado tras tres años de trabajo logístico, busca evitar el colapso y las peligrosas hileras de transporte pesado sobre la Ruta Nacional 7.

Según acordaron, al saturarse la capacidad en Uspallata, las fuerzas de seguridad Gendarmería Nacional y la Policía de Mendoza comenzarán a desviar y detener a los camiones de carga nacional e internacional en los 5 sectores de baja montaña dispuestos en la zona este, distribuidos estratégicamente entre Eloy Guerrero y La Paz. Estas áreas tienen un soporte para albergar a unos 930 vehículos pesados.

Asimismo, se activarán los dos pulmones logísticos de la provincia, destinados específicamente a concentrar las unidades de empresas mendocinas para acoplarlas de forma escalonada y ordenada una vez que el paso a Chile vuelva a quedar operativo.

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