El temporal en el paso a Chile colmó las playas de Uspallata y ya hay 580 camiones varados

Playas completas en el paso a Chile

El reporte policial detalla que los tres playones habilitados en alta montaña completaron y superaron su capacidad nominal de resguardo, distribuyéndose de la siguiente manera:

Área de Control Integrado (A.C.I.): 250 camiones.

250 camiones. Estación de servicio YPF: 230 camiones.

230 camiones. Parador E.G.E. (ex EG3 - Doña Carmen): 100 camiones.

De esta manera, se consolida el total de 580 camiones retenidos en Uspallata.

Se habilitaron tres estacionamientos en Alta Montaña para evitar que los camiones esperen la reapertura del paso a Chile a un costado de la ruta.

Plan de contingencia y activación de la baja montaña

Los estacionamientos habilitados en Alta Montaña son parte del nuevo esquema de ordenamiento vial coordinado entre la Nación, el Gobierno de Mendoza y el sector privado, encabezado por las cámaras Aprocam y ACCUM. Este protocolo, diseñado tras tres años de trabajo logístico, busca evitar el colapso y las peligrosas hileras de transporte pesado sobre la Ruta Nacional 7.

Foto: Gentileza

Según acordaron, al saturarse la capacidad en Uspallata, las fuerzas de seguridad Gendarmería Nacional y la Policía de Mendoza comenzarán a desviar y detener a los camiones de carga nacional e internacional en los 5 sectores de baja montaña dispuestos en la zona este, distribuidos estratégicamente entre Eloy Guerrero y La Paz. Estas áreas tienen un soporte para albergar a unos 930 vehículos pesados.

Asimismo, se activarán los dos pulmones logísticos de la provincia, destinados específicamente a concentrar las unidades de empresas mendocinas para acoplarlas de forma escalonada y ordenada una vez que el paso a Chile vuelva a quedar operativo.