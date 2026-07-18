El temporal de nieve que azota a la cordillera de los Andes mantiene intransitable el Paso Cristo Redentor y ya generó el lleno total de los espacios de estacionamiento en alta montaña. Según el último reporte brindado por el Gobierno de Mendoza, se activó el protocolo de asistencia y 580 camiones se encuentran aparcados en Uspallata a la espera de una mejora en las condiciones climáticas.
El temporal en el paso a Chile colmó las playas de Uspallata y ya hay 580 camiones varados
Con camiones varados por la nieve, se llenaron las playas de alta montaña y el pronóstico anticipa tormentas por diez días
La acumulación de nieve ya alcanza los 1,70 metros en Las Cuevas. En otros puntos clave del corredor internacional como Portillo (Chile) y Puente del Inca (Mendoza), hay 1,65 y 1 metro de nieve acumulada, respectivamente.
Los servicios meteorológicos anticipan que las fuertes nevadas continuarán de manera ininterrumpida hasta el próximo martes inclusive, y advierten que las condiciones climáticas adversas podrían extenderse por aproximadamente 10 días más, lo que mantendría el paso a Chile inhabilitado por un período prolongado.
Playas completas en el paso a Chile
El reporte policial detalla que los tres playones habilitados en alta montaña completaron y superaron su capacidad nominal de resguardo, distribuyéndose de la siguiente manera:
- Área de Control Integrado (A.C.I.): 250 camiones.
- Estación de servicio YPF: 230 camiones.
- Parador E.G.E. (ex EG3 - Doña Carmen): 100 camiones.
De esta manera, se consolida el total de 580 camiones retenidos en Uspallata.
Plan de contingencia y activación de la baja montaña
Los estacionamientos habilitados en Alta Montaña son parte del nuevo esquema de ordenamiento vial coordinado entre la Nación, el Gobierno de Mendoza y el sector privado, encabezado por las cámaras Aprocam y ACCUM. Este protocolo, diseñado tras tres años de trabajo logístico, busca evitar el colapso y las peligrosas hileras de transporte pesado sobre la Ruta Nacional 7.
Según acordaron, al saturarse la capacidad en Uspallata, las fuerzas de seguridad Gendarmería Nacional y la Policía de Mendoza comenzarán a desviar y detener a los camiones de carga nacional e internacional en los 5 sectores de baja montaña dispuestos en la zona este, distribuidos estratégicamente entre Eloy Guerrero y La Paz. Estas áreas tienen un soporte para albergar a unos 930 vehículos pesados.
Asimismo, se activarán los dos pulmones logísticos de la provincia, destinados específicamente a concentrar las unidades de empresas mendocinas para acoplarlas de forma escalonada y ordenada una vez que el paso a Chile vuelva a quedar operativo.