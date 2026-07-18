DIY: qué arreglo casero puedo hacer cuando no funciona un interruptor de la luz

Para solucionar problemas comunes de construcción o estructuras del hogar, se puede buscar un DIY. Hay arreglos de la casa que se pueden hacer de forma casera, siempre teniendo en cuenta algunos cuidados o medidas. Por ejemplo, algunos problemas de luz o electricidad comunes se pueden resolver buscando un DIY sin tener que llamar a un experto, aunque cuando se trata de electricidad siempre hay que tener cuidado.
Un interruptor de luz funciona de una forma física y mecánica bastante sencilla de entender. Cuando apretamos el interruptor de la luz, se abre o se cierra el circuito eléctrico. El movimiento de la tecla genera una conexión en los cables que permite que la electricidad fluya hasta encender el foco.
Cuando apagamos o tocamos la tecla, el mecanismo de luz se separa, el flujo de energía se corta y la luz se apaga. Un interruptor internamente tiene un cableado triple. Un cable va conectado al interruptor; el cable de retorno continúa del interruptor a la lámpara y el cable neutro va a la lampara directo sin pasar por el interruptor.
¿Por qué el interruptor de la luz no funciona?
El interruptor de la luz puede no funcionar o funcionar mal por muchas razones vinculadas al circuito eléctrico interno. Puede que el problema sea la bombilla o el foco, los cables de adentro o un error de armado.
Cuando el problema es un foco suelto, la luz no va a encender. Hay que probar con ajustar el foco o revisar si se quemó. Si es un edificio o departamento de varios pisos, a veces los focos del techo se aflojan por el movimiento en el suelo del piso superior.
El interruptor de luz también puede fallar porque el cableado está defectuoso o suelto. Los cables insertados en el interruptor pueden estar apenas conectados o desconectados, por lo que no permiten que la luz se encienda al presionar.
Otro problema común de casa es un disyuntor disparado o un fusible fundido. Este problema es un poco más complejo y debería hacerlo un electricista.
DIY paso a paso: cómo arreglar el interruptor de la luz cuando no funciona
Antes de realizar cualquier DIY, hay que conocer las medidas de seguridad. Baja la térmica para realizar cualquier arreglo y asegúrate de que esté desconectada.
Si el problema es el foco, hay que cambiarlo o ajustarlo. Pero, si el problema es el cableado, se tiene que arreglar con otros materiales y un DIY.
Retira con un destornillador la caja o tapa del interruptor. Revisa los cables sueltos y conéctalos nuevamente en sus espacios correspondientes. Los empalmes sueltos en los circuitos se pueden arreglar con conectores de cables para asegurarlos.