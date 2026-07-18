DIY: qué arreglo casero puedo hacer cuando no funciona un interruptor de la luz

¿Por qué el interruptor de la luz no funciona?

El interruptor de la luz puede no funcionar o funcionar mal por muchas razones vinculadas al circuito eléctrico interno. Puede que el problema sea la bombilla o el foco, los cables de adentro o un error de armado.

Cuando el problema es un foco suelto, la luz no va a encender. Hay que probar con ajustar el foco o revisar si se quemó. Si es un edificio o departamento de varios pisos, a veces los focos del techo se aflojan por el movimiento en el suelo del piso superior.

Los problemas de luz de la casa se tienen que resolver con cuidado.

El interruptor de luz también puede fallar porque el cableado está defectuoso o suelto. Los cables insertados en el interruptor pueden estar apenas conectados o desconectados, por lo que no permiten que la luz se encienda al presionar.

Otro problema común de casa es un disyuntor disparado o un fusible fundido. Este problema es un poco más complejo y debería hacerlo un electricista.

DIY paso a paso: cómo arreglar el interruptor de la luz cuando no funciona

Antes de realizar cualquier DIY, hay que conocer las medidas de seguridad. Baja la térmica para realizar cualquier arreglo y asegúrate de que esté desconectada.

Si el problema es el foco, hay que cambiarlo o ajustarlo. Pero, si el problema es el cableado, se tiene que arreglar con otros materiales y un DIY.

Retira con un destornillador la caja o tapa del interruptor. Revisa los cables sueltos y conéctalos nuevamente en sus espacios correspondientes. Los empalmes sueltos en los circuitos se pueden arreglar con conectores de cables para asegurarlos.