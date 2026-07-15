Todos tenemos o hemos tenido en casa el famoso árbol limonero, sin duda un clásico argentino. Este se convirtieron en protagonistas por su estética original para embellecer cualquier entorno y su aroma particular. Sin embargo, dentro del feng shui, estas plantas tienen un significado mucho más profundo que va más allá de lo visual. ¿Qué significa tener uno?
Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas que eliges tener en cada lugar que les designas también significan algo. El limonero es una árbol que tiene muchísimos beneficios y significados que pocos conocen o saben aprovechar.
Si tenés un árbol limonero en casa, te contamos qué significa y qué beneficios trae a tu hogar
El limonero, tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar. Primero, porque está relacionado con el corazón humano, el amor y la luz. De esta forma, más allá de algunas características peculiares, atrae algunos beneficios:
- En feng shui el limonero es símbolo de abundancia.
- El limonero se ha asociado con la eliminación de energías negativas e impurezas, tanto a nivel físico como espiritual.
- Se cree que su color brillante amarillo, verde y su aroma penetrante estimulan la mente y revitalizan el espíritu.
- En algunas tradiciones, regalar un limonero es una señal de buena voluntad y afecto sincero.
- Son un símbolo natural de resistencia y adaptabilidad.
- Tener un limonero con fruto en casa eliminará el desorden, los conflictos, el estancamiento y la tensión no resuelta.
- Se relaciona con la buena fortuna y prosperidad.
- Tener uno aporta claridad mental y mayor concentración.
- Promueve relaciones positivas y leales.
- Se relaciona con la salud y vitalidad física.
- Promueve el optimismo.
Lo cierto es que las plantas siempre cumplen una función y para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo. Pues el feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.
En este sentido, si quieres ser un experto en jardinería donde el limonero te beneficie debe colocarse en la entrada o en la zona este de la casa para atraer prosperidad, salud y energía positiva a todo el hogar.