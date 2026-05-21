odos tenemos o hemos tenido en casa la famosa planta sansevieria o popularmente conocida como lengua de suegra, sin duda un clásico argentino. Estas se convirtieron en protagonistas por su estética original para embellecer cualquier entorno y su fácil cuidado. Sin embargo, dentro del Feng Shui, estas plantas tienen un significado mucho más profundo cuando sus hojas se ponen amarillas. ¿Qué significa?
Si tenés una sansevieria o lengua de suegra, te contamos qué significa si sus hojas se ponen amarillas
Si tenés una sansevieria o lengua de suegra y sus hojas se ponen amarillas, te contamos qué significa que esto pase
Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas que eliges tener en cada lugar que les designas también significan algo. La sansevieria es una planta que tiene muchísimos beneficios y significados que pocos conocen o saben aprovechar, pero cuando sus hojas se ponen amarillas hay que conocer por qué ocurre.
Si tenés una sansevieria o lengua de suegra, te contamos qué significa si sus hojas se ponen amarillas
Todas las plantas que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. Si bien los amantes de la jardinería saben que la planta lengua de suegra tiene beneficios y su presencia va mucho más allá de lo que todos creen. Pero, cuando la planta no está en buenas condiciones también hay que prestarle atención a lo que nos puede estar diciendo.
La lengua de suegra o sansevieria, tiene beneficios positivos en nuestra vida y hogar. Puede purificar el aire dentro de tu hogar debido a que sus hojas absorben las toxinas y para el feng shui es capaz de atraer dinero, prosperidad y buena energía. Además, transmite energía protectora y absorbe lo negativo neutralizandolo. Así mismo su forma puntiaguda, también se considera que puede proteger el entorno de influencias no deseadas.
Sin embargo, es común que algunas veces las hojas se pongan amarillas. Esto puede ocurrir en parte porque está mal ubicada, tiene mal riego, le falta luz, la maceta tiene poco drenaje, tiene mucho fertilizante o vivió cambios bruscos de temperatura.
Aunque mas allá del fenómeno natural, que las hojas de la sansevieria estén amarillas puede significar algo no tan bueno para tu hogar:
- Hay una saturación energética
- La energía negativa que absorve la planta se está filtrando en sus hojas
- Hay estancamiento o falta de renovación en el hogar
- Hay envidia cerca y el mal de ojo no está siendo bloqueado