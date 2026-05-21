Si tenés una sansevieria o lengua de suegra, te contamos qué significa si sus hojas se ponen amarillas

Todas las plantas que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. Si bien los amantes de la jardinería saben que la planta lengua de suegra tiene beneficios y su presencia va mucho más allá de lo que todos creen. Pero, cuando la planta no está en buenas condiciones también hay que prestarle atención a lo que nos puede estar diciendo.

La lengua de suegra o sansevieria, tiene beneficios positivos en nuestra vida y hogar. Puede purificar el aire dentro de tu hogar debido a que sus hojas absorben las toxinas y para el feng shui es capaz de atraer dinero, prosperidad y buena energía. Además, transmite energía protectora y absorbe lo negativo neutralizandolo. Así mismo su forma puntiaguda, también se considera que puede proteger el entorno de influencias no deseadas.

Sin embargo, es común que algunas veces las hojas se pongan amarillas. Esto puede ocurrir en parte porque está mal ubicada, tiene mal riego, le falta luz, la maceta tiene poco drenaje, tiene mucho fertilizante o vivió cambios bruscos de temperatura.

lengua de suegra con hoja amarilla (2) cuando las hojas de tus plantas o flores se ponen amarillas es un mensaje sobre el estado de salud de tu planta y por supuesto, de tu hogar. Fuente PictureThis

Aunque mas allá del fenómeno natural, que las hojas de la sansevieria estén amarillas puede significar algo no tan bueno para tu hogar: