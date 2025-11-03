Lo que tenés que hacer con tu sansevieria o lengua de suegra en noviembre para que estalle de flores en verano

sansevieria lengua de suegra flores Cómo hacer florecer una sansevieria.

En primer término, deberás saber que la época ideal para aplicar un fertilizante o abono casero a la sansevieria es en primavera y verano, es decir, entre octubre y marzo. Durante los meses de frío e inactividad, no se tiene que nutrir a la lengua de suegra porque esto dañará las raíces.

Otra regla de oro para tener en cuenta antes de abonar la lengua de suegra es verificar el nivel de humedad del sustrato. El mismo debe estar ligeramente húmedo. Si está seco, primero debemos regar con un poco de agua de lluvia, aguardar unas horas y recién después de eso aplicar el fertilizante.

Aclarado esto, pasemos a conocer los mejores abonos caseros para la sansevieria. Una de las alternativas más efectivas es el té de humus de lombriz. Para prepararlo, se debe mezclar una parte de humus de lombriz con 10 partes de agua. Luego dejar reposar por 24 horas y colar el líquido resultante para regar el sustrato de la planta cada 6 semanas.

sansevieria lengua de suegra Aprendé a estimular la floración de la sansevieria.

Además de esta opción, otra alternativa repleta de nutrientes es la infusión de cáscaras de banana. Para prepararla deberás colocar una cáscara de banana fresca en un litro de agua fría y llevar a la heladera durante 24 a 48 horas. Transcurrido el tiempo, retirar la cáscara y diluir la solución (una taza del líquido con dos tazas de agua) para luego regar la sansevieria.

Gracias a estos consejos de jardinería, en pocas semanas notarás cómo la lengua de suegra o sansevieria comienza a exhibir flores.