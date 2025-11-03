Más allá de que la sansevieria sea una planta resistente, requiere de distintos cuidados de jardinería, más todavía en noviembre. Si querés que la lengua de suegra tenga flores en verano, deberás poner en práctica un truco magnífico durante noviembre. Esta técnica impulsará el crecimiento de la suculenta, potenciando su belleza.
Lo que tenés que hacer con tu sansevieria o lengua de suegra en noviembre para que estalle de flores en verano
Las flores de la sansevieria complementan la belleza de sus hojas. Descubrí cómo hacerla florecer en pocos pasos
Jardinería: cómo estimular la floración de la sansevieria o lengua de suegra
La sansevieria es una planta caracterizada por sus hojas largas y rígidas, siendo el eje de la belleza de este ejemplar. Sin embargo, también puede exhibir flores blancas y perfumadas. Para que esto sea posible, es menester poner en práctica un truco de jardinería que te detallaré a continuación.
Para que la lengua de suegra estalle de flores en verano, será necesario fertilizar orgánicamente la planta en noviembre, siguiendo instrucciones precisas para no afectar el ejemplar y generar una sobrefertilización.
En primer término, deberás saber que la época ideal para aplicar un fertilizante o abono casero a la sansevieria es en primavera y verano, es decir, entre octubre y marzo. Durante los meses de frío e inactividad, no se tiene que nutrir a la lengua de suegra porque esto dañará las raíces.
Otra regla de oro para tener en cuenta antes de abonar la lengua de suegra es verificar el nivel de humedad del sustrato. El mismo debe estar ligeramente húmedo. Si está seco, primero debemos regar con un poco de agua de lluvia, aguardar unas horas y recién después de eso aplicar el fertilizante.
Aclarado esto, pasemos a conocer los mejores abonos caseros para la sansevieria. Una de las alternativas más efectivas es el té de humus de lombriz. Para prepararlo, se debe mezclar una parte de humus de lombriz con 10 partes de agua. Luego dejar reposar por 24 horas y colar el líquido resultante para regar el sustrato de la planta cada 6 semanas.
Además de esta opción, otra alternativa repleta de nutrientes es la infusión de cáscaras de banana. Para prepararla deberás colocar una cáscara de banana fresca en un litro de agua fría y llevar a la heladera durante 24 a 48 horas. Transcurrido el tiempo, retirar la cáscara y diluir la solución (una taza del líquido con dos tazas de agua) para luego regar la sansevieria.
Gracias a estos consejos de jardinería, en pocas semanas notarás cómo la lengua de suegra o sansevieria comienza a exhibir flores.