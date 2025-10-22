Quienes tienen una sansevieria o lengua de suegra en casa, sabrán de la elegancia que exhibe esta planta. Pero para potenciar esta belleza, debemos tener en cuenta distintos trucos de jardinería. Uno de los menos conocidos, y más efectivos, consiste en reemplazar el sustrato de la maceta con un producto orgánico fácil de conseguir.
Pocos lo saben: lo que debes agregarle a la maceta de tu sansevieria o lengua de suegra para tener una planta vigorosa todo el año
Además del uso de abonos, podemos acudir a otras técnicas para potenciar la belleza y estimular el crecimiento de la sansevieria. En concreto, uno de los mejores trucos consistirá en sustituir el tradicional sustrato de dicha suculenta con chips de madera, los cuales se pueden comprar en un vivero o podemos recolectar con nuestras propias manos en algún parque.
Los chips de madera ofrecen distintas ventajas que potenciarán el desarrollo de la lengua de suegra y la mantendrán vigorosa los 365 días del año. Uno de los más importantes pasa por la mejora del drenaje, ya que este producto natural evita la compactación habitual que sucede con la tierra en las macetas, ayudando así a que las raíces respiren mejor.
En la misma línea, tampoco habrá acumulación de humedad en el sustrato, algo que afecta drásticamente a cualquier sansevieria que se riega de manera excesiva y frecuente. Por otro lado, esta opción ecológica no ensucia y genera menos polvo, por lo que no se acumulará suciedad en el interior de casa.
Entre los chips de madera más beneficios para la lengua de suegra, se encuentran los de corteza de pino. Según expertos en jardinería, además de los beneficios mencionados anteriormente, estos pequeños trozos de madera protegen a las raíces en invierno de las bajas temperaturas, actuando como un aislante térmico.
Además, con el paso del tiempo, los chips de corteza de pino se descomponen, aportando distintos nutrientes y aireación al suelo, promoviendo así el crecimiento de la lengua de suegra.
Para colocar los chips de madera, ya sean de corteza de pino o de otro material, tendremos que desparramarlos en la base de la maceta, luego colocar la planta y después distribuir alrededor de las raíces y completar hasta llegar al borde del recipiente.