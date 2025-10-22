Pocos lo saben: lo que debes agregarle a la maceta de tu sansevieria o lengua de suegra para tener una planta vigorosa todo el año

sansevieria lengua de suegra (1) La sansevieria crecerá fuerte si reemplazas su sustrato por chips de madera.

En la misma línea, tampoco habrá acumulación de humedad en el sustrato, algo que afecta drásticamente a cualquier sansevieria que se riega de manera excesiva y frecuente. Por otro lado, esta opción ecológica no ensucia y genera menos polvo, por lo que no se acumulará suciedad en el interior de casa.

Entre los chips de madera más beneficios para la lengua de suegra, se encuentran los de corteza de pino. Según expertos en jardinería, además de los beneficios mencionados anteriormente, estos pequeños trozos de madera protegen a las raíces en invierno de las bajas temperaturas, actuando como un aislante térmico.

chip corteza de pino Chips de corteza de pino.

Además, con el paso del tiempo, los chips de corteza de pino se descomponen, aportando distintos nutrientes y aireación al suelo, promoviendo así el crecimiento de la lengua de suegra.

Para colocar los chips de madera, ya sean de corteza de pino o de otro material, tendremos que desparramarlos en la base de la maceta, luego colocar la planta y después distribuir alrededor de las raíces y completar hasta llegar al borde del recipiente.