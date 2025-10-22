Hallaron viva a Paola Lens, la argentina que estaba desaparecida en España

paola-mariana-lens-20251021-2122833 Paola Lens apareció y "está bien", dijo la policía española.

La Policía aseguró que no se trató de una desaparición forzosa, sino que fue voluntaria y que está “realizando su vida con normalidad disponiendo de su libertad deambulatoria como persona mayor de edad”.

Aunque restan conocer detalles, Paola se presentó ante las autoridades debido a la repercusión que tuvo el caso.

Gabriela, la mamá de Paola, aseguró esta mañana ante los medios que viajaba a España y que recientemente había recibido un llamado desde la comisaría a la cual se había acercado la joven.

La joven está desaparecida desde el 14 de octubre cuando dejó de responder los mensajes y llamadas de sus familiares y amigos. Pese a que se subía historias a sus redes sociales, sus padres sostienen que no es Paola quien lo está publicando.

Fuente: Noticias Argentinas