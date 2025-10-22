Paola Lens, la argentina de 26 años que era buscada en España tras aceptar una oferta laboral, apareció con vida y está en una comisaría de dicho país, según confirmó su propia madre.
Hallaron viva a Paola Lens, la argentina que estaba desaparecida en España
Paola Les estaba desaparecida desde el 14 de octubre había dejado de responder los mensajes y llamadas de sus familiares. Había viajado a Mallorca, España
La mujer indicó ante los medios que está viajando a España y que hace un rato recibió un llamado desde una comisaría a la cual se habría acercado la joven, quien estaría en buen estado de salud.
Según publicó la agencia Noticias Argentinas, Gabriela, la mamá de Paola, señaló que todavía no tuvo contacto con su hija y que el viaje hacia España ya estaba planificado antes del llamado, motivo por el cual cuando arribe a dicho país va a ir a corroborar si la notificación es verídica.
La Policía aseguró que no se trató de una desaparición forzosa, sino que fue voluntaria y que está “realizando su vida con normalidad disponiendo de su libertad deambulatoria como persona mayor de edad”.
Aunque restan conocer detalles, Paola se presentó ante las autoridades debido a la repercusión que tuvo el caso.
Fuente: Noticias Argentinas