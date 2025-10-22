La Agencia de Discapacidad restablece pensiones no contributivas y detiene auditorías en todo el país

pensiones no contributivas por discapacidad

Además de que “se abstenga de continuar las auditorias y de disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad laboral”.

¿Se restituyen las pensiones no contributivas por discapacidad en Mendoza?

El juez de la causa DEFENSOR DEL PUEBLO Y OTRO c/ ANDIS s/ACCION DE AMPARO LEY 16986 C/CAUTELAR que se entabló en Catamarca hizo extensiva a todo el país la sentencia que en primer término aplicaba solo para pensionados catamarqueños; por lo que, en principio, sí es de aplicación para la restitución de pensiones no contributivas en Mendoza.

Tal como dice la resolución conocida este miércoles por su publicación en el Boletín Oficial, la ANDIS notificará particularmente a cada una de las personas que resulten beneficiarias “de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral detalladas”.

Esto, más allá de que continúan su curso las causas individuales que pensionados afectados iniciaron en la Justicia Federal de Mendoza, donde ya hay varias sentencias en contra de la Agencia de Discapacidad, pero permanecen sin cumplimiento efectivo.

Diego Spagnuolo (ex ANDIS) Diego Spagnuolo ex titular de la ANDIS fue denunciado por presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

El amparo colectivo iniciado por el Defensor del Pueblo de Catamarca en el Juzgado Federal de 2 de aquella provincia es considerada la “causa madre” por lo que recibió –y sigue recibiendo- adherentes y acumulando expedientes de otras jurisdicciones (San Juan, Santiago del Estero, La Plata).

La Agencia de Discapacidad deberá ponerse al día con las pensiones no contributivas

La resolución del juez Guillermo Díaz Martínez ordenó a la Agencia de Discapacidad, además de la restitución de pensiones no contributivas suspendidas, que "pague el importe de los haberes de pensión retenidos a la fecha"; es decir, que los beneficiarios deberán cobrar los meses que no percibieron.