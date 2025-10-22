Julieta Silva admitió haber golpeado a su expareja, le dieron 9 meses de pena y seguirá en su casa

Julieta Silva.jpg Julieta Silva volvió a ser condenada.

A esa primera acusación se le fueron sumando más detalles que fueron como una avalancha de nieve y Julieta Silva terminó imputada por un combo de delitos: lesiones leves agravadas, privación ilegítima de la libertad agravada, amenazas y desobediencia a una orden judicial.

Sus abogados, el mediático porteño Roberto Castillo y la local Agostina Torti, llegaron a un pacto con la Fiscalía y el caso se resolvió en un juicio abreviado. Este miércoles, el juez Claudio Gil la condenó a 9 meses de prisión -seguirá con la modalidad domiciliaria- por las lesiones y la sobreseyó por los otros delitos.

El historial de Julieta Silva

Julieta Silva es recordada en San Rafael (y hasta a nivel nacional) por la muerte de Genaro Fortunato. El entonces novio de la mujer fue atropellado por ella el 9 de septiembre de 2017 cuando salían del bar La Mona, donde habían acudido a bailar. El caso generó un fuerte debate sobre si se trató de un asesinato o fue un accidente vial. La Justicia, en todas sus instancias, se inclinó por la segunda teoría y Julieta Silva fue condenada a 3 años y 9 meses de cárcel, los que cumplió casi en su totalidad en prisión domiciliaria.

Julieta Silva Julieta Silva se había casado con Lucas Giménez.

Pasaron los años y Julieta Silva reconstruyó su vida. Se casó con Lucas Giménez, con quien tuvo una hija. A fines de julio pasado volvió a ser noticia. En la denuncia el hombre dijo que fue golpeado, que lo dejaba encerrado en varias ocasiones dentro del domicilio sin su teléfono celular, que había contactado con una videollamada a una hija que tiene con su anterior pareja y que había amenazado a esta última.