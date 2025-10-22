Uno por uno, qué hará cada frente político para los cierres de campaña en Mendoza

El acto será de formato tradicional, con discursos de los candidatos y posterior diálogo con la prensa. Participarán también el gobernador Alfredo Cornejo, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y el titular de LLA en Mendoza, Facundo Correa Llano.

Cornejo milei en San Rafael Javier Milei y Alfredo Cornejo durante la visita del presidente de la Nación a San Rafael.

Frente Justicialista Mendoza

El Frente Justicialista Mendoza, que lleva como candidatos a diputados nacionales a Emir Félix, Marisa Uceda y Matías Stevanato, cerrará su campaña con una conferencia de prensa este jueves 23 de octubre a las 11 en el Hotel Premium Tower Suites (Av. España 948, Ciudad de Mendoza).

El encuentro será encabezado por Félix y contará con la participación de postulantes nacionales, provinciales e intendentes del Justicialismo. Desde el espacio señalaron que será una oportunidad para “compartir el balance final de campaña y reafirmar los compromisos con los mendocinos”.

Emir Félix día de la lealtad Los candidatos a diputados nacionales Emir Félix y Matías Stevanato durante el acto del Día de la Lealtad en Maipú.

Frente de Izquierda y de los Trabajadores

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U), con Micaela Blanco Minoli, Nicolás Fernández y María Marta Bernabeu como candidatos a diputados nacionales, hará su cierre este jueves 23 de octubre a las 18 en la Plaza Independencia.

Con la consigna “El voto que no se vende, las bancas que no se callan”, la izquierda buscará captar el voto indeciso. “Somos la única oposición real a Cornejo y Milei. No vendemos ideas en campaña para luego votar otra cosa”, afirmó Blanco Minoli.

FIT campaña La candidata a diputada nacional por el FIT, Micaela Blanco Minoli (centro), con militantes durante la campaña 2025.

Frente Libertario Demócrata

El Frente Libertario Demócrata, con Gabriel Sottile, Mariel Maestri y Gastón Pescarmona al frente, cerrará su campaña el miércoles 22 de octubre a las 20 en la sede partidaria de Sarmiento 667, Ciudad.

La convocatoria propone asistir con remeras azules y blancas, en un encuentro de militancia que busca reforzar la identidad y el espíritu tradicional del PD mendocino.

IMG20251018103627 Candidatos del frente Libertario Demócrata juntos en campaña.

Frente Verde

El Frente Verde, que encabezan Mario Vadillo, Belén Bobba y Dugar Chappel, eligió el Parque Central para su cierre este jueves 23 a las 18.15.

La jornada será abierta y con actividades recreativas: habrá música, murga y mate. Luego, los candidatos continuarán con una caminata por la Arístides Villanueva, donde repartirán folletos y conversarán con transeúntes y automovilistas.

Frente Verde La alianza del Partido Verde y Libres del Sur en plena campaña.

Protectora

El espacio Protectora, con Carolina Jacky y Sebastián Zelada como principales candidatos a diputados nacionales, realizará su cierre de campaña el miércoles 23 de octubre a las 20 en la terraza de La Olla, un espacio de usos múltiples en el barrio La Favorita.

El lugar fue recuperado en 2023 a través de un programa de integración socio urbana impulsado por José Luis Ramón junto a organizaciones barriales y el municipio de Ciudad. El encuentro apunta a reforzar el vínculo con los vecinos.

Protectora campaña El candidato de Protectora, José Luis Ramón, junto a vecinos de Lavalle.

Partido de los Jubilados

El Partido de los Jubilados cerrará su campaña con una actividad en la Legislatura de Mendoza, donde presentará un proyecto de ley para crear un Observatorio de leyes sancionadas y no aplicadas vinculadas a jubilados, personas con discapacidad, pymes y trabajadores.

“Queremos que las leyes se cumplan y que el Estado funcione para quienes más lo necesitan”, expresaron desde el espacio, que promueve una campaña centrada en la transparencia y el control ciudadano.

Hay que recordar que este partido es una fuerza provincial y no lleva candidatos al Congreso.

Provincias Unidas

El frente Provincias Unidas, con Jorge Difonso, Flavia Manoni y Jorge Palero como candidatos nacionales, cerrará su campaña este jueves 23 al mediodía en el Dique Cipolletti.

“El dique es un símbolo: allí el agua del río se transforma en agua potable para los mendocinos”, explicó Difonso, quien destacó el valor de la actividad como cierre simbólico de una campaña centrada en la gestión del agua y los recursos naturales.

Provincias unidas Jorge Difonso, principal candidato de la alianza Provincias Unidas, trabajando con vecinos.

Los candidatos desconocidos del MAS

Si bien son nueve los frentes que se presentan en las elecciones legislativas 2025, este diario no pudo ubicar a los candidatos del MAS (Movimiento al Socialismo) del que solo se conocen los nombres de los candidatos a diputados nacionales: Susana Barros, Fernando Flores y Pamela Miranda. No hay datos de los candidatos ni comunicación con ellos. Tampoco hay fotos de ellos en la boleta única, solo se los menciona.