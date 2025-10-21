El presidente Milei cumple 55 años antes del cierre de campaña política en Rosario

Javier Milei- Entrevista en LA+ El Presidente brindó declaraciones en la Televisión Pública y reveló que con los resultados de las elecciones del domingo hará cambios en el gabinete. Foto: captura de pantalla

Tras su cumpleaños y las elecciones, el Presidente avanzará con los cambios en el Gabinete para encarar la segunda mitad de su mandato, según adelantó en una entrevista que brindó a la TV Pública.

Milei aseguró que de acuerdo con los resultados que arroje la elección del domingo, "veré como es el entramado y haré cambios".

Además, sostuvo que el compromiso lo tiene con la ciudadanía.

Dónde votará Javier Milei el 26 de octubre

Se espera que el mandatario nacional vote este domingo en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en la sede Medrano, que se emplaza en el barrio porteño de Almagro.

Por primera vez en el historial de elecciones nacionales argentinas, todos los votantes utilizarán la Boleta Única de Papel, un sistema que transforma el modo de sufragio en los comicios legislativos. Esta mecánica, estipulada por la Ley 27.781 y su reglamentación mediante el Decreto 1049/2024, propone una herramienta diseñada para optimizar la transparencia y simplificar la votación.