El presidente Milei cumple 55 años antes del cierre de campaña política en Rosario
Javier Milei celebra este miércoles 55 años. Su cumpleaños se da a días de las elecciones y en un clima de incertidumbre por el resultado de los comicios
El mandatario nació el 22 de octubre de 1970, por lo que este miércoles será su aniversario 55, que incluirá una celebración íntima en la residencia de Olivos.
El jueves, Milei se trasladará a la principal ciudad santafesina para encabezar su última caravana proselitista de cara a la votación del domingo. Lo hará antes de que comience la veda electoral, el viernes a las 8.
Tras su cumpleaños y las elecciones, el Presidente avanzará con los cambios en el Gabinete para encarar la segunda mitad de su mandato, según adelantó en una entrevista que brindó a la TV Pública.
Milei aseguró que de acuerdo con los resultados que arroje la elección del domingo, "veré como es el entramado y haré cambios".
Además, sostuvo que el compromiso lo tiene con la ciudadanía.
Dónde votará Javier Milei el 26 de octubre
Se espera que el mandatario nacional vote este domingo en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en la sede Medrano, que se emplaza en el barrio porteño de Almagro.
Por primera vez en el historial de elecciones nacionales argentinas, todos los votantes utilizarán la Boleta Única de Papel, un sistema que transforma el modo de sufragio en los comicios legislativos. Esta mecánica, estipulada por la Ley 27.781 y su reglamentación mediante el Decreto 1049/2024, propone una herramienta diseñada para optimizar la transparencia y simplificar la votación.