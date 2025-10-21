Inicio Política Javier Milei
El presidente Milei cumple 55 años antes del cierre de campaña política en Rosario

Javier Milei celebra este miércoles 55 años. Su cumpleaños se da a días de las elecciones y en un clima de incertidumbre por el resultado de los comicios

Por UNO
El presidente Javier Milei cumple 55 años y tendrá un festejo íntimo en la Residencia de Olivos.

El presidente Javier Milei celebrará este miércoles su cumpleaños número 55, en una jornada en la cual aún no tenía agenda de actividades confirmada, antes de que el jueves encabece en Rosario el cierre de la campaña de la Libertad Avanza para las elecciones legislativas del domingo.

El mandatario nació el 22 de octubre de 1970, por lo que este miércoles será su aniversario 55, que incluirá una celebración íntima en la residencia de Olivos.

El jueves, Milei se trasladará a la principal ciudad santafesina para encabezar su última caravana proselitista de cara a la votación del domingo. Lo hará antes de que comience la veda electoral, el viernes a las 8.

Javier Milei- Entrevista en LA+
El Presidente brindó declaraciones en la Televisión Pública y reveló que con los resultados de las elecciones del domingo hará cambios en el gabinete.

Tras su cumpleaños y las elecciones, el Presidente avanzará con los cambios en el Gabinete para encarar la segunda mitad de su mandato, según adelantó en una entrevista que brindó a la TV Pública.

Milei aseguró que de acuerdo con los resultados que arroje la elección del domingo, "veré como es el entramado y haré cambios".

Además, sostuvo que el compromiso lo tiene con la ciudadanía.

Dónde votará Javier Milei el 26 de octubre

Se espera que el mandatario nacional vote este domingo en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en la sede Medrano, que se emplaza en el barrio porteño de Almagro.

Por primera vez en el historial de elecciones nacionales argentinas, todos los votantes utilizarán la Boleta Única de Papel, un sistema que transforma el modo de sufragio en los comicios legislativos. Esta mecánica, estipulada por la Ley 27.781 y su reglamentación mediante el Decreto 1049/2024, propone una herramienta diseñada para optimizar la transparencia y simplificar la votación.

