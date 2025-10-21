Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, y el vocero presidencial Manuel Adorni son los tres funcionarios que abrirán vacantes en el Gabinete nacional porque seguramente deberán asumir los cargos para los que se candidatearon este año y hace tiempo que hay una danza de nombres para reemplazarlos.
Javier Milei evalúa los nombres para reemplazar a Luis Petri, Patricia Bullrich y Manuel Adorni
Es un hecho que Luis Petri, Patricia Bullrich y Manuel Adorni serán legisladores nacionales tras las elecciones del domingo 26 de octubre
No hay nada confirmado aún pero lo que sí proliferan son las especulaciones y abundan las versiones.
En el caso del mendocino Luis Petri, se meciona que lo sucedería una persona cercana al gobernador Alfredo Cornejo pero también se habla de que el reemplazante saldrá del propio Ministerio de Defensa o de las Fuerzas Armadas.
¿Quién reemplazará a Luis Petri?
Para cubrir la salida de Petri en Defensa, se habla de un hombre de confianza de Cornejo, de buen vínculo con el gobierno libertario, lo cual estaría en línea con la intención que tendría la Casa Rosada en abrir un poco el juego a aliados en la constitución del próximo Gabinete. De esta versión dio cuenta El Cronista.
Sin embargo, hay nombres concretos que son señalados como sucesores del mendocino. Para el portal Infobae están muy bien posicionados la jefa de Gabinete de la cartera, Luciana Carrasco (barilochense) y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac.
Según el medio mencionado, en el ministerio reconocen la capacidad de Carrasco, pero no sería muy conocida por Milei. Y colocar a Isaac sería un accionar que iría en contra de la regla implícita de poner a un civil al mando del ministerio.
Otra opción es que Defensa sea el destino de alguna figura del PRO, dado el reciente acercamiento de Mauricio Macri con el presidente.
Patricia Bullrich y Manuel Adorni
Para el el reemplazo de Bullrich, ganaron fuerza en las últimas horas las versiones de que los ministerios de Seguridad y de Justicia podrían unificarse y que el intendente de Mar del Plata y diputado bonaerense electo, Guillermo Montenegro, sería el elegido para hacerse cargo de la nueva cartera conjunta.
El dirigente del PRO cuenta con el apoyo del “asesor estrella” Santiago Caputo, quien podría desembarcar en el Gabinete y dejar atrás su rol de funcionario en las sombras. Otro nombre que circula para el cargo es el de Alejandra Monteoliva, actual número dos de Bullrich en Seguridad y funcionaria de confianza de la ex candidata presidencial del PRO.
En el caso de Adorni, durante mucho tiempo se abonó la teoría de que al final no iba a sumir su banca en la Legislatura porteña, ya que se siente muy cómodo como portavoz del Presidente y los hermanos Milei lo tiene muy bien valorado en esa función.
No obstante, el ex periodista insiste en que no fue candidato testimonial y dice que asumirá como legislador, por lo que el primer nombre que surge para sucederlo es el de su número dos, Javier Lanari.
