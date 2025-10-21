Javier Milei evalúa los nombres para reemplazar a Luis Petri, Patricia Bullrich y Manuel Adorni

luis petri Luis Petri aspira a convertirse en diputado nacional. Encabeza la lista de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. Foto: X de Luis Petri

¿Quién reemplazará a Luis Petri?

Para cubrir la salida de Petri en Defensa, se habla de un hombre de confianza de Cornejo, de buen vínculo con el gobierno libertario, lo cual estaría en línea con la intención que tendría la Casa Rosada en abrir un poco el juego a aliados en la constitución del próximo Gabinete. De esta versión dio cuenta El Cronista.

Sin embargo, hay nombres concretos que son señalados como sucesores del mendocino. Para el portal Infobae están muy bien posicionados la jefa de Gabinete de la cartera, Luciana Carrasco (barilochense) y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac.

Según el medio mencionado, en el ministerio reconocen la capacidad de Carrasco, pero no sería muy conocida por Milei. Y colocar a Isaac sería un accionar que iría en contra de la regla implícita de poner a un civil al mando del ministerio.

Otra opción es que Defensa sea el destino de alguna figura del PRO, dado el reciente acercamiento de Mauricio Macri con el presidente.

santiago caputo El asesor Santiago Caputo pasaría a formar parte del Gabinete. Archivo

Patricia Bullrich y Manuel Adorni

Para el el reemplazo de Bullrich, ganaron fuerza en las últimas horas las versiones de que los ministerios de Seguridad y de Justicia podrían unificarse y que el intendente de Mar del Plata y diputado bonaerense electo, Guillermo Montenegro, sería el elegido para hacerse cargo de la nueva cartera conjunta.

El dirigente del PRO cuenta con el apoyo del “asesor estrella” Santiago Caputo, quien podría desembarcar en el Gabinete y dejar atrás su rol de funcionario en las sombras. Otro nombre que circula para el cargo es el de Alejandra Monteoliva, actual número dos de Bullrich en Seguridad y funcionaria de confianza de la ex candidata presidencial del PRO.

En el caso de Adorni, durante mucho tiempo se abonó la teoría de que al final no iba a sumir su banca en la Legislatura porteña, ya que se siente muy cómodo como portavoz del Presidente y los hermanos Milei lo tiene muy bien valorado en esa función.

No obstante, el ex periodista insiste en que no fue candidato testimonial y dice que asumirá como legislador, por lo que el primer nombre que surge para sucederlo es el de su número dos, Javier Lanari.

Fuentes: Noticias Argentinas, El Cronista e Infobae.