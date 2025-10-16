Cornejo consideró clave que Milei no sufra un fracaso electoral para que el apoyo de Trump sea eficaz

alfredo cornejo Alfredo Cornejo se refirió a las elecciones de medio término del 26 de octubre. Foto: Gobierno de Mendoza

Cornejo y el acuerdo con Estados Unidos

Alfredo Cornejo fue consultado por las negociaciones de esta semana entre Estados Unidos y Argentina y afirmó que “todo lo que sirva para estabilizar la macroeconomía, bienvenido sea pero somos loas argentinos y el Gobierno los que debemos hacer las principales reformas para crecer en la economía”.

“Es claro -opinó- que si el gobierno tiene un fracaso electoral, si pierde las elecciones, será difícil buscar la estabilidad económica y el crecimiento”.

Por eso, por más crédito que nos den, ayuda o SWAP, tenemos que hacer nuestro trabajo nosotros. Y los argentinos tenemos la responsabilidad a la hora de tomar decisiones electorales Por eso, por más crédito que nos den, ayuda o SWAP, tenemos que hacer nuestro trabajo nosotros. Y los argentinos tenemos la responsabilidad a la hora de tomar decisiones electorales

Cornejo fue más allá y admitió: "Siempre les tengo un poquito de temor a las elecciones de medio término porque meten un ruido en medio de la gestión. Yo espero que gane el gobierno nacional gane porque eso daría certitumbre y tranquilidad económica a todos".

El titular del Ejecutivo recordó "lo que le sucedió a Mauricio Macri cuando tras la derrota en los comicios legislativos a mitad de su gestión, la economía de desestabilizó"

Del sistema de votación, Cornejo afirmó que “los mendocinos somos una vanguardia en el régimen electoral, tenemos todas las modificaciones hechas y a la Boleta Única ya la implementamos”

En Mendoza la Boleta Única fue ágil, fue rápida, hubo una afluencia de votantes importante y funcionó bien En Mendoza la Boleta Única fue ágil, fue rápida, hubo una afluencia de votantes importante y funcionó bien

judiciales Los judiciales se manifestaron este jueves. Foto: Gremio judiciales

Alfredo Cornejo: "El gremio judicial no entiende"

En la misma entrevista Alfredo Cornejo aludió a los reclamos del sindicato de las trabajadores judiciales que convocó este jueves a una movilización en protesta por los salarios.

"El gremio de los judiciales no entiende bien los nuevos servicios del Estado, en particular todas las modificionaes al Código de Procedimientos", afirmó.

Para el gobernador "ellos (los judiciales) han privilegiado siempre el conflicto en vez de acuerdo. Mientras tanto, los demás gremios estatales en su mayoría han aceptado los aumentos en paritarias".

Cornejo cuestionó también la medida de fuerza: "Acá no se puede cortar calles. Se puede protestar sí, pero sin cortar calles".