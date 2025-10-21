Inicio Política Presupuesto
El Poder Judicial destina 91,09% del Presupuesto a 3.364 sueldos de jueces, funcionarios y empleados

En 2026, los sueldos del Poder Judicial costarán $153 mil millones de los $168 mil millones totales fijados por el Gobierno, que recortó en $9 mil millones la pauta original

José Luis Verderico
Dalmiro Garay, titular del Poder Judicial, presentó un presupuesto 2026 recortado por el Gobierno.

Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

Los sueldos de jueces, funcionarios y empleados se llevarán el 91,09% del Presupuesto asignado al Poder Judicial para el 2026. De acuerdo a la pauta calculada por el Poder Judicial, en 2026 se pagarán sueldos por algo más de $153 mil millones a 3.364 personas.

La plantilla se compone de 327 magistrados (incluye a los 7 ministros de la Suprema Corte y a los equiparados, además de jueces de primera y segunda instancia), 831 funcionarios, 1.837 auxiliares judiciales y 369 empleados de servicios.

Tribunales acampe de los judiciales Paro (5).jpeg
Los sueldos se llevan el 91,09% del total del Presupuesto 2026 del Poder Judicial.

El Presupuesto judicial, recortado en casi $9 mil millones

El presidente de la Corte, Dalmiro Garay, presentó este lunes, en la Legislatura, el proyecto de Presupuesto 2026 del Poder Judicial y desde el comienzo de la exposición advirtió de que es una pauta de gastos recortada por el Gobierno respecto del plan original.

Casi $9 mil millones menos de lo previsto recibirá el Poder Judicial en 2026, lo que obligará a sus contadores y administradores a recalcular las inversiones en obras y tecnología. O sea, en servicios para la prestación pública.

En lo que no podrá retroceder el Poder Judicial es en la pauta salarial, que será poco más de $153 mil millones, el 91,09% de los $168 mil millones firmados por el Gobierno.

Centro-Civico-Tunuyan-2-1 poder judicial.jpg
El edificio judicial de Tunuyán podrá ser edificado en 2026 con el Presupuesto de obras.

El presupuesto para sueldos y obras

Desde el Poder Judicial calculan que ese porcentaje podría haber sido menor y bajar al 86,54% si el Poder Ejecutivo hubiera avalado la pauta inicial total de poco más de $177 mil millones.

Por ende, el 8,91% restante del Presupuesto para obras y tecnología podría haber trepado al 13,46%.

Que los salarios de magistrados, funcionarios y empleados se lleven un altísimo porcentaje del Presupuesto es una constante. Es histórico. Hasta el 95% del total llegó a representar.

La plantilla salarial ha decrecido el 4,1% desde 2018 a la fecha, explican desde el Poder Judicial.

Tomando en cuenta los números oficiales, en 2018 el Poder Judicial pagó 3.512 sueldos mientras que en 2026 tiene previsto abonar 3.364 salarios.

