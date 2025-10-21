Los sueldos de jueces, funcionarios y empleados se llevarán el 91,09% del Presupuesto asignado al Poder Judicial para el 2026. De acuerdo a la pauta calculada por el Poder Judicial, en 2026 se pagarán sueldos por algo más de $153 mil millones a 3.364 personas.
El Poder Judicial destina 91,09% del Presupuesto a 3.364 sueldos de jueces, funcionarios y empleados
En 2026, los sueldos del Poder Judicial costarán $153 mil millones de los $168 mil millones totales fijados por el Gobierno, que recortó en $9 mil millones la pauta original
La plantilla se compone de 327 magistrados (incluye a los 7 ministros de la Suprema Corte y a los equiparados, además de jueces de primera y segunda instancia), 831 funcionarios, 1.837 auxiliares judiciales y 369 empleados de servicios.
El Presupuesto judicial, recortado en casi $9 mil millones
El presidente de la Corte, Dalmiro Garay, presentó este lunes, en la Legislatura, el proyecto de Presupuesto 2026 del Poder Judicial y desde el comienzo de la exposición advirtió de que es una pauta de gastos recortada por el Gobierno respecto del plan original.
Casi $9 mil millones menos de lo previsto recibirá el Poder Judicial en 2026, lo que obligará a sus contadores y administradores a recalcular las inversiones en obras y tecnología. O sea, en servicios para la prestación pública.
En lo que no podrá retroceder el Poder Judicial es en la pauta salarial, que será poco más de $153 mil millones, el 91,09% de los $168 mil millones firmados por el Gobierno.
El presupuesto para sueldos y obras
Desde el Poder Judicial calculan que ese porcentaje podría haber sido menor y bajar al 86,54% si el Poder Ejecutivo hubiera avalado la pauta inicial total de poco más de $177 mil millones.
Por ende, el 8,91% restante del Presupuesto para obras y tecnología podría haber trepado al 13,46%.
Que los salarios de magistrados, funcionarios y empleados se lleven un altísimo porcentaje del Presupuesto es una constante. Es histórico. Hasta el 95% del total llegó a representar.
La plantilla salarial ha decrecido el 4,1% desde 2018 a la fecha, explican desde el Poder Judicial.
Tomando en cuenta los números oficiales, en 2018 el Poder Judicial pagó 3.512 sueldos mientras que en 2026 tiene previsto abonar 3.364 salarios.