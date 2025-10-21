Nueve empresas pelean por quedarse con la reparación de la dañada ruta 143

Eso explica que en la actualidad esa ruta productiva, que atraviesan a diario transportes de cargas que salen desde San Rafael hacia el Norte, sea en la actualidad una colección de pozos.

Ruta 143 licitación Marité Baduí, Alfredo Cornejo, Hebe Casado y Martín Kerchner en el acto que se llevó a cabo en Casa de Gobierno.

Esa fue la decisión que tomó en mayo pasado el gobernador Alfredo Cornejo cuando acordó con Vialidad Nacional que la provincia costearía el arreglo de 3 rutas nacionales que la atraviesan: se trata de la ruta 7, la 40 y la 143.

De todas esas obras, la menos compleja es la ruta 143 y por eso el Gobierno decidió que fuese la primera en licitarse y lanzó los pliegos el 29 de agosto pasado con un presupuesto final de $59.507.375.795,93.

Cómo es la obra de reparación de la ruta 143

Según el pliego de la licitación, la obra será dividida en tres secciones que está previsto hacer en simultáneo.

En detalle la obra se dividiría así:

Sección 1 : 11 km de Rawson (rot mapa) a la intersección con RP 150 (rotonda del Cristo) - $11.033.842.810.99 - 18 meses.

: 11 km de Rawson (rot mapa) a la intersección con RP 150 (rotonda del Cristo) - $11.033.842.810.99 - 18 meses. Sección 2 : 48 km desde la intersección de RP 150 (rot del Cristo) al noroeste hasta Río Seco de Las Peñas - $23.843.441.618,43 - 12 meses.

: 48 km desde la intersección de RP 150 (rot del Cristo) al noroeste hasta Río Seco de Las Peñas - $23.843.441.618,43 - 12 meses. Sección 3: 48 km desde Río Seco de Las Peñas con Pareditas en San Carlos - $24.630.091.366,51 - 12 meses

Ruta 143 San Rafael 2

Descripción: la intervención comprende la repavimentación de la RN°143 desde Av. Rawson, en San Rafael hasta la intersección con Ruta Nacional 40 en Pareditas, San Carlos, totalizando 107 Km. Tendrá ampliación de calzadas, refuerzos estructurales, banquinas, etc. Además, se construirán dos ordenadores viales sobre RN 143 e ingreso al aeropuerto e intersección con El Toledano.

La traza posee una antigüedad de 58 años, habiendo recibido una única intervención de envergadura hace 40.