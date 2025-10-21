Nueve empresas pelean por quedarse con la reparación de la dañada ruta 143

Casi dos meses después de lanzar la licitación para reparar la destrozada ruta nacional 143, que une San Carlos con San Rafael, este martes se confirmó que son nueve las empresas que se disputarán esa obra cuyo presupuesto ronda los $59.000 millones.
El tramo que está previsto reparar es de 107 kilómetros de esa vía que es clave para el desarrollo productivo, desde la Avenida Rawson, en San Rafael hasta la intersección con Ruta Nacional 40 en Pareditas, San Carlos. Además tendrá ampliación de calzadas, refuerzos estructurales y banquinas; y se construirán dos ordenadores viales sobre RN 143 e ingreso al aeropuerto e intersección con El Toledano.
Ese tramo tiene una antigüedad de 58 años y acumula más de 40 años sin tener intervención.
Eso explica que en la actualidad esa ruta productiva, que atraviesan a diario transportes de cargas que salen desde San Rafael hacia el Norte, sea en la actualidad una colección de pozos.
Esa fue la decisión que tomó en mayo pasado el gobernador Alfredo Cornejo cuando acordó con Vialidad Nacional que la provincia costearía el arreglo de 3 rutas nacionales que la atraviesan: se trata de la ruta 7, la 40 y la 143.
De todas esas obras, la menos compleja es la ruta 143 y por eso el Gobierno decidió que fuese la primera en licitarse y lanzó los pliegos el 29 de agosto pasado con un presupuesto final de $59.507.375.795,93.
Cómo es la obra de reparación de la ruta 143
Según el pliego de la licitación, la obra será dividida en tres secciones que está previsto hacer en simultáneo.
En detalle la obra se dividiría así:
- Sección 1: 11 km de Rawson (rot mapa) a la intersección con RP 150 (rotonda del Cristo) - $11.033.842.810.99 - 18 meses.
- Sección 2: 48 km desde la intersección de RP 150 (rot del Cristo) al noroeste hasta Río Seco de Las Peñas - $23.843.441.618,43 - 12 meses.
- Sección 3: 48 km desde Río Seco de Las Peñas con Pareditas en San Carlos - $24.630.091.366,51 - 12 meses
Descripción: la intervención comprende la repavimentación de la RN°143 desde Av. Rawson, en San Rafael hasta la intersección con Ruta Nacional 40 en Pareditas, San Carlos, totalizando 107 Km. Tendrá ampliación de calzadas, refuerzos estructurales, banquinas, etc. Además, se construirán dos ordenadores viales sobre RN 143 e ingreso al aeropuerto e intersección con El Toledano.
La traza posee una antigüedad de 58 años, habiendo recibido una única intervención de envergadura hace 40.