¿Cuál es la ruta nacional Argentina que conduce a una de las siete maravillas del mundo?

La ruta Argentina que te lleva a una de las siete maravillas del mundo: cuál es

ruta nacional 105 La Ruta Nacional 105 es una de las vías de acceso más transitadas y estratégicas de Misiones.

En el corazón de la provincia de Misiones se extiende una carretera que, aunque no es la más larga ni la más conocida del país, tiene un valor simbólico incalculable: la Ruta Nacional 105, la única que conduce hacia una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo, las Cataratas del Iguazú.

Esta ruta, que no llega a tener 10 kilómetros de extensión, une el sur y el norte de Misiones, conectando las localidades de San José, Posadas y San Ignacio, hasta empalmar con la Ruta Nacional 12, el corredor turístico por excelencia que lleva al Parque Nacional Iguazú.

Transitar la RN 105 es adentrarse en el paisaje característico de la selva misionera, con su vegetación exuberante, tierra colorada y un clima cálido durante todo el año. En su trayecto, los viajeros pueden visitar puntos icónicos como las Ruinas Jesuíticas de San Ignacio, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y disfrutar de reservas naturales y miradores que anticipan la majestuosidad del destino final.

cataratas del iguazu (1) Esta ruta conduce a una de las siete maravillas del mundo: Las Cataratas del Iguazú.

La ruta, además, fue modernizada en los últimos años para mejorar la seguridad vial y potenciar el turismo regional, uno de los motores económicos más fuertes de Misiones. Por eso, desde Posadas, capital de la provincia, la RN 105 ofrece la conexión más directa y panorámica hacia Puerto Iguazú, donde se encuentran las Cataratas.

Caracteristicas de la RN 105