¿Cuál es la ruta nacional Argentina que conduce a una de las siete maravillas del mundo?

Argentina tiene 2 millones de kilómetros de superficie y las provincias están atravesadas por una ruta que conduce a una de las siete maravillas del mundo

Martina Baiardi
Argentina es un país que se caracteriza por la diversidad de sus paisajes y la belleza de sus rutas escénicas. Sin embargo, entre todas estas rutas hay una que destaca por una particularidad: es la más corta del país y conduce a una de las siete maravillas del mundo. ¿De cuál se trata?

Nuestro país tiene dimensiones inmensas y sus rutas nacionales reflejan a flor de piel esa extensión. Algunas de ellas atraviesan provincias enteras, conectan ciudades clave y se convierten en verdaderos corredores turísticos y productivos.

Conocer cuál es la ruta más corta del país y que conduce a un lugar mágico no solo sirve para los amantes de los viajes, sino también para comprender la magnitud del territorio argentino. Quédate en esta nota y te contamos cuál es el camino que te hará ver maravillas a su final.

La ruta Argentina que te lleva a una de las siete maravillas del mundo: cuál es

La Ruta Nacional 105 es una de las vías de acceso más transitadas y estratégicas de Misiones.

En el corazón de la provincia de Misiones se extiende una carretera que, aunque no es la más larga ni la más conocida del país, tiene un valor simbólico incalculable: la Ruta Nacional 105, la única que conduce hacia una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo, las Cataratas del Iguazú.

Esta ruta, que no llega a tener 10 kilómetros de extensión, une el sur y el norte de Misiones, conectando las localidades de San José, Posadas y San Ignacio, hasta empalmar con la Ruta Nacional 12, el corredor turístico por excelencia que lleva al Parque Nacional Iguazú.

Transitar la RN 105 es adentrarse en el paisaje característico de la selva misionera, con su vegetación exuberante, tierra colorada y un clima cálido durante todo el año. En su trayecto, los viajeros pueden visitar puntos icónicos como las Ruinas Jesuíticas de San Ignacio, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y disfrutar de reservas naturales y miradores que anticipan la majestuosidad del destino final.

Esta ruta conduce a una de las siete maravillas del mundo: Las Cataratas del Iguazú.

La ruta, además, fue modernizada en los últimos años para mejorar la seguridad vial y potenciar el turismo regional, uno de los motores económicos más fuertes de Misiones. Por eso, desde Posadas, capital de la provincia, la RN 105 ofrece la conexión más directa y panorámica hacia Puerto Iguazú, donde se encuentran las Cataratas.

Caracteristicas de la RN 105

  • Es una ruta nacional de unos ocho kilómetros, de doble vía, toda asfaltada.
  • Su estado y mantenimiento es bueno y esto es importante por encontrarse en una zona de gran movimiento turístico y comercial.
  • Conduce al turismo nacional y extranjero hasta Garupá, donde se encuentra la Reserva Natural Urutaú.
  • También tiene accesos a pequeñas playas y áreas recreativas a lo largo del río.
  • Es una ruta estratégica para todos aquellos turistas que buscan explorar Misiones y sus maravillas naturales, culturales y su conexión internacional.

