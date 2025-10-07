Un joven de 25 años salió a bailar con sus primos: despertó desnudo y abusado en una ruta

Inmediatamente, personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia llegó al lugar y reveló que un joven (25) había ingresado minutos antes con lesiones compatibles a un ataque sexual en manada.

Posteriormente, personal policial logró entrevistarse con la víctima —residente en la localidad de Mansupa y de ocupación empleado jornalero— que manifestó que habría sido atacado entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

El joven expresó que la noche de sábado —cerca de las 22— salió de su casa y se dirigió a un local bailable junto con tres primos, a quienes identificó con nombre y apellido, con quienes compartió tragos del mismo vaso.

Sin embargo, según consta en el relato del damnificado, a las pocas horas de ingresar comenzó a sentirse desorientado y no recordar más nada, y el día domingo —cerca de las 7 de la mañana— se encontró tirado sobre la cinta asfáltica de localidad La Curva en sector norte de la ciudad.

joven2 Santiago del Estero. Un joven de 25 años salió a bailar con sus primos y luego apareció desnudo en la ruta.

El joven sostuvo que cuando recuperó la conciencia observó que se encontraba sin prendas de vestir, y que las mismas estaban a pocos metros de donde él se hallaba.

También agregó en la denuncia que al colocarse su ropa observó que su short se encontraba con fluido rojizo y al no tener teléfono, optó por dirigirse caminando a su domicilio en la localidad de Mansupa, por lo que se bañó con lo puesto y se acostó a dormir.

Según el relato del joven, cerca de las 15 aproximadamente, cuando despertó sintió un fuerte dolor en la región anal, al dirigirse al baño notó que tenía un sangrado. Más tarde —unas cuatro horas después—dio aviso a sus familiares, quienes lo trasladaron al nosocomio local.

En la causa tomó conocimiento la fiscal de turno, Daiana Pérez Vicens, quien dispuso que se recibiera la denuncia penal y se realizara el secuestro de prendas de vestir por personal de Criminalística.

Además, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se adjunte en la causa el certificado médico otorgado a los efectivos que lo asistieron y que se identifique a los primos y se los traslade hacia la comisaría a fines de recibir la entrevista.

Fuente: elliberal.com.ar