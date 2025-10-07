Una joven que estaba desaparecida fue encontrada sin vida en un aljibe a 10 metros de profundidad.

Asesinada joven víctima Daiana Mendieta, la joven de 22 años que fue vista por última vez el viernes por la tarde, fue encontrada en un aljibe. Foto redes sociales.

“Hallaron el cadáver de Diana Magalí Mendieta, de 22 años. Aparentemente la información que nos llega es que fue en un aljibe aproximadamente a unos 10 metros de profundidad. Ustedes verán que todo el binomio y la cantidad de efectivos que estaba trabajando recorriendo el arroyo cesó esta labor“, señalaron desde el canal C5N.

“Ya replegaron cada uno de los uniformados, también volvieron los binomios de perros de la zona. No tenemos precisamente el sitio exacto porque eran varios equipos que estaban trabajando. Consulté pero hasta ahora no han dicho en qué lugar precisamente está el aljibe donde finalmente fue hallado el cuerpo”, comentaron desde el lugar del hallazgo.

En ese sentido ecplicaron que “ahora vendrá todo lo que tiene que ver con la investigación en el marco de que aparece asesinada esta mujer allí en este aljibe a 10 metros de profundidad”.

Mendieta salió de su casa el viernes 3 de octubre cerca de las 19.45 mientras mantenía una conversación telefónica con un hombre cuya identidad su familia desconocía y nunca más se supo de ella. Sus padres, al no lograr comunicarse con ella, realizaron la denuncia 24 horas después y desde ese momento se ordenó una exhaustiva investigación.

En las primeras horas del domingo, según describían diversos medios locales, se logró encontrar su automóvil Chevrolet Corsa abandonado y con las llaves puestas cerca de las 4, en la madrugada del domingo. El vehículo estaba en un camino vecinal a dos kilómetros y medio de Gobernador Mansilla y las primeras pericias confirmaban que no se hallaron indicios de forcejeo.

Además, a partir de las primeras testimoniales, se ordenó un allanamiento de urgencia en un galpón alquilado por el principal sospechoso, situado en las calles Moreno y Pedro Lucero, donde se incautaron tres celulares y una camioneta Toyota Hilux.

Asesinada joven aljibe El cuerpo de una joven de 22 años que estaba desaparecida desde el viernes fue encontrado en un aljibe a 10 metros de profundidad. Foto gentileza tn.com.ar

En ese lugar fue detenido un hombre que se resistió con un arma de fuego en el momento en que los efectivos policiales realizaban el procedimiento ordenado por Emilce Reynoso y Sergio Salisky, fiscales de Rosario del Tala, a cargo de la investigación. El detenido conocido como “Pino”, de 55 años, es quien se habría comunicado con la joven al momento de salir de su casa, el viernes por la tarde.

Los investigadores tratan de establecer cuál era el vínculo que había entre el detenido y la chica asesinada. “No es familiar ni persona cercana a la joven. Estamos trabajando con el fiscal para determinar si existe algún vínculo”, explicaron fuentes policiales.

En los operativos trabajaron cadetes de la Escuela de Policía, la División Canes, efectivos de diferentes áreas de la fuerza, Bomberos y otros colaboradores, sumado a que se utilizan drones para inspeccionar el área y preservar la escena donde fue hallado el cuerpo de la joven.