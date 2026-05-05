Un joven de apenas 22 años, nacido en Colombia pero radicado junto a su familia en San Rafael, terminó envuelto en una investigación penal gracias a una alerta internacional que emitió Google. El chico fue condenado este martes luego de una pesquisa donde se comprobó que tenía en su poder varios archivos multimedia con contenido de pedofilia.
Condenaron a un joven colombiano radicado en San Rafael por tener videos de pedofilia
El chico de 22 años quedó en la lupa de una investigación por tenencia de material con contenidos pedófilos tras una alerta de Google
La causa penal se inició en los primeros días de 2024 gracias a un reporte que emitió un organismo internacional que custodia el tráfico de material de abuso sexual infantil en Internet. Este ente detectó que el 12 de febrero de ese año un usuario había subido más de 30 videos de pedofilia a una nube vinculada a una cuenta de Google Drive.
Los datos tecnológicos precisaron que el IP del dispositivo con el cual se había realizado el movimiento estaba radicado en San Rafael, por lo que se abrió una causa penal en ese departamento.
El joven condenado por pedofilia
Gracias al nombre de usuario de la cuenta de Google se pudo establecer que se trataba de Manuel Sebastián Agudelo, un estudiante de 22 años nacido en Colombia pero radicado desde hace varios en San Rafael junto a su familia.
El 1 de agosto de 2025 se realizó un allanamiento en su domicilio ubicado en la localidad sanrafaelina de Cuadro Nacional. En ese procedimiento se secuestro un teléfono celular del joven que luego fue peritado y se encontraron 1 foto y 8 videos más con contenido de abuso sexual infantil.
El fiscal de San Rafael Javier Giaroli imputó al sospechoso por tenencia de material de abuso sexual infantil agravado por ser las víctimas menores de 13 años. Este delito prevé de 4 meses a 1 años de prisión. Debido a que el chico no tenía antecedentes penales y a la baja escala penal, recuperó su libertad.
Este martes se realizó un juicio abreviado donde la defensa y la Fiscalía llegaron a un acuerdo por la pena en el caso de pedofilia. De esta forma, la jueza María Eugenia Laigle condenó al joven colombiano a una pena de 6 meses de prisión en suspenso. El chico mantendrá su libertad siempre y cuando cumpla ciertas reglas de conducta, entre ellas someterse a un tratamiento psicológico para abordar la esfera sexual.