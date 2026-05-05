Condenaron a un joven colombiano radicado en San Rafael por tener videos de pedofilia

Sede de los Tribunales en San Rafael El caso de pedofilia se resolvió en los Tribunales de San Rafael. Foto: archivo

El joven condenado por pedofilia

Gracias al nombre de usuario de la cuenta de Google se pudo establecer que se trataba de Manuel Sebastián Agudelo, un estudiante de 22 años nacido en Colombia pero radicado desde hace varios en San Rafael junto a su familia.

El 1 de agosto de 2025 se realizó un allanamiento en su domicilio ubicado en la localidad sanrafaelina de Cuadro Nacional. En ese procedimiento se secuestro un teléfono celular del joven que luego fue peritado y se encontraron 1 foto y 8 videos más con contenido de abuso sexual infantil.

El fiscal de San Rafael Javier Giaroli imputó al sospechoso por tenencia de material de abuso sexual infantil agravado por ser las víctimas menores de 13 años. Este delito prevé de 4 meses a 1 años de prisión. Debido a que el chico no tenía antecedentes penales y a la baja escala penal, recuperó su libertad.

Este martes se realizó un juicio abreviado donde la defensa y la Fiscalía llegaron a un acuerdo por la pena en el caso de pedofilia. De esta forma, la jueza María Eugenia Laigle condenó al joven colombiano a una pena de 6 meses de prisión en suspenso. El chico mantendrá su libertad siempre y cuando cumpla ciertas reglas de conducta, entre ellas someterse a un tratamiento psicológico para abordar la esfera sexual.