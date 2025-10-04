Dos jóvenes, de 18 años y 20 años, fueron baleados mientras se trasladaban en una camioneta por Las Heras. Al llegar por calle Regalado Olguín al ingreso del barrio 8 de Abril, se les acercó un sujeto en bicicleta, quien sin mediar palabras sacó un arma y les disparó. Con ellos iba otro hombre, de 21 años, que resultó ileso.
Dos jóvenes fueron baleados en Las Heras por un hombre que se trasladaba en una bicicleta
Los dos heridos en Las Heras iban en una camioneta en compañía de un joven de 21 años, quien resultó ileso. Uno de ellos está grave en el hospital Lagomaggiore