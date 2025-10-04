Dos jóvenes fueron baleados en Las Heras por un hombre que se trasladaba en una bicicleta

Hospital Lagomaggiore Los dos jóvenes heridos en Las Heras fueron trasladados al hospital Lagomaggiore, donde uno permanece internado en estado crítico. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Cómo fue el hecho en Las Heras

De averiguaciones en el lugar de la balacera, se pudo determinar que los heridos y el acompañante circulaban a bordo de una camioneta marca Ford F. 100, cuando al llegar a la altura del ingreso al barrio 8 de Abril fueron sorprendidos por un individuo, quien se movilizada en una bicicleta.

De inmediato y sin ninguna advertencia, comenzó a efectuar varios disparos e hirió a dos de ellos, para luego darse a la fuga sin dejar rastros.

Los jóvenes baleados fueron examinados en el Lagomaggiore por el médico de guardia, quien le diagnosticó al menor de ellos “herida de arma de fuego en muslo izquierdo con orificio de entrada y salida y un roce en la cabeza". Más tarde fue dado de alta.

Sin embargo, su acompañante está internado en terapia intensiva tras ser intervenido por una herida de bala que sufrió a la altura de la carótida. Su pronóstico es reservado.

Las actuaciones del caso quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Las Heras.