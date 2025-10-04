Inicio Policiales Las Heras
Caso sin detenidos

Dos jóvenes fueron baleados en Las Heras por un hombre que se trasladaba en una bicicleta

Los dos heridos en Las Heras iban en una camioneta en compañía de un joven de 21 años, quien resultó ileso. Uno de ellos está grave en el hospital Lagomaggiore

Por UNO
La avenida Regalado Olguín por donde se trasladaban los jóvenes que fueron baleados.

Dos jóvenes, de 18 años y 20 años, fueron baleados mientras se trasladaban en una camioneta por Las Heras. Al llegar por calle Regalado Olguín al ingreso del barrio 8 de Abril, se les acercó un sujeto en bicicleta, quien sin mediar palabras sacó un arma y les disparó. Con ellos iba otro hombre, de 21 años, que resultó ileso.

El hecho se produjo este viernes cerca de las 19 y se conoció tras un llamado 911 donde se advertía de las detonaciones de arma de fuego y de personas heridas.

Al arribar personal policial, se informó que las víctimas habían sido trasladadas por familiares hasta el hospital Lagomaggiore, según consta en el parte de prensa del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Hospital Lagomaggiore
Los dos jóvenes heridos en Las Heras fueron trasladados al hospital Lagomaggiore, donde uno permanece internado en estado crítico.

Cómo fue el hecho en Las Heras

De averiguaciones en el lugar de la balacera, se pudo determinar que los heridos y el acompañante circulaban a bordo de una camioneta marca Ford F. 100, cuando al llegar a la altura del ingreso al barrio 8 de Abril fueron sorprendidos por un individuo, quien se movilizada en una bicicleta.

De inmediato y sin ninguna advertencia, comenzó a efectuar varios disparos e hirió a dos de ellos, para luego darse a la fuga sin dejar rastros.

Los jóvenes baleados fueron examinados en el Lagomaggiore por el médico de guardia, quien le diagnosticó al menor de ellos “herida de arma de fuego en muslo izquierdo con orificio de entrada y salida y un roce en la cabeza". Más tarde fue dado de alta.

Sin embargo, su acompañante está internado en terapia intensiva tras ser intervenido por una herida de bala que sufrió a la altura de la carótida. Su pronóstico es reservado.

Las actuaciones del caso quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Las Heras.

