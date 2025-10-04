Inicio Sociedad Viento Zonda
Alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza e importante descenso de la temperatura

La máxima ascendería este sábado a los 33 grados con posibles ráfagas de viento Zonda en el Gran Mendoza. En algunas zonas rige alerta amarilla

Por UNO
En el Gran Mendoza se espera que el viento Zonda se haga sentir, pero con ráfagas intermitentes durante la tarde del sábado. Imagen ilustrativa.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por viento Zonda en varios departamentos de Mendoza. Algunas ráfagas podrían bajar al llano en horas de la tarde aunque serían de corta duración. El domingo, después de este fenómeno, se espera un cambio drástico en las temperaturas.

El doctor en meteorología Maximiliano Viale detalló que el Zonda estará presente este sábado en la provincia, y se enfocó en especificar qué pasará en el Gran Mendoza. Los mapas muestran que el viento se extenderá a parte de San Juan, San Luis y Neuquén.

El especialista expresó que tras una mínima de 16 grados, la máxima treparía a los 33 grados durante la tarde. Esto se debe al calentamiento ocurrido durante los últimos días por la circulación de viento norte.

viento zonda sabado 4 de octubre
Las zonas afectadas por alerta amarilla a raíz del viento Zonda en Mendoza, según los parámetros del Servicio Meteorológico Nacional.

Hay "chances de que el viento Zonda llegue al llano", destacó Viale en su reporte meteorológico que dio al cierre de la semana a Radio Nihuil.

Dónde y cómo será el viento Zonda

Maximiliano Viale detalló que en el Gran Mendoza las ráfagas del viento Zonda podrían llegar en la tarde o hacia el final de la misma con ráfagas que pueden alcanzar hasta 50 kilómetros por hora y serán intermitentes.

A diferencia del último fenómeno, apuntó que el viento Zonda de este sábado tendrá la particularidad que no será firme ni sostenido, y será de corta duración, por lo menos en Gran Mendoza.

Viento Zonda Ruta 40 Tunuyán.jpg
El viento Zonda será intermitente, y no será sostenido ni firme en el Gran Mendoza durante el sábado. Imagen ilustrativa.

En el resto de la provincia, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para Malargüe, el Valle de Uco, la precordillera, Uspallata, mientras que en la cordillera se esperan fuertes ráfagas de viento y algunas nevadas que podrían ocurrir el domingo.

Luego del viento Zonda llega el frío

En la madrugada del domingo se ha pronosticado el ingreso de un frente frío como sucede luego de un episodio de viento Zonda. Este llegará con fuerte viento sur, pero no sería como el violento episodio ocurrido el viernes de hace una semana.

Las temperaturas serán 12 grados de mínima y apenas 18 grados de máxima, luego de los 33 grados del sábado. Además, será un día gris por la nubosidad con probabilidades de lluvias durante el inicio de la jornada.

heladas en zonas productivas mendoza san carlos
Luego del viento Zonda se esperan heladas tardías en el Valle de Uco en zonas productivas durante la madrugada del lunes. Imagen ilustrativa.

Ya para el lunes el cielo se despejará y esto provocará temperaturas bajo cero en la zona del Valle de Uco con posibles heladas tardías en zonas de viñas.

Después de todo este proceso que dejará el viento Zonda, desde el martes repuntan las temperaturas que irán en un aumento gradual a marcas típicas para la época.

