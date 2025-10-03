Viento Zonda en Mendoza: a qué hora se esperan las fuertes ráfagas este sábado

Viento Zonda en Mendoza desde este viernes: qué departamentos se ven afectados

Si bien las advertencias por la presencia del viento Zonda en Mendoza son de cara al día sábado, los anticipos del Servicio Meteorológico Nacional advierten que la parte sur de la provincia se verá afectada por estas ráfagas desde la tarde del viernes.

El SMN refleja en los distintos gráficos que el departamento de Malargüe y precordillera se verán afectadas por las ráfagas de viento Zonda, las cuales se esperan no superen los 50 kilómetros por hora.

En ambos casos, se advierte que las ráfagas calientes llegaran a partir del horario de la tarde. El SMN también detalla que se espera que para la noche el viento Zonda haya cesado en los dos puntos de Mendoza.

viento zonda auto El sur de la provincia, específicamente Malargue, se verá azotada por viento Zonda desde la tarde del viernes.

Alerta amarilla en el Gran Mendoza por viento Zonda: a qué hora bajará durante el sábado

Maximiliano Viale, metereologo de Radio Nihuil, se centró puntualmente en la presencia del viento Zonda en el Gran Mendoza. La llegada de las ráfagas calurosas provocará que la temperatura llegue a una máxima de 33°.

De acuerdo a lo que dio a conocer el especialista, el viento Zonda no será firme ni sostenido, sino que se espera que sus ráfagas sean de corta duración. Además, detalló que en el Gran Mendoza, las ráfagas que pueden alcanzar hasta 50 kilómetros por hora.

En concordancia con el SVM, Maximiliano Viale dio a conocer que se espera el viento Zonda en el Gran Mendoza durante la tarde, o tarde noche. En el resto de la provincia, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para Malargüe, el Valle de Uco, la precordillera, Uspallata.

Viento zonda Una alerta amarilla rige en Mendoza por viento Zonda.

Después del viento Zonda llega el frío

En la madrugada del domingo se espera el ingreso de un frente frío como sucede luego de un episodio de viento Zonda. Este llegará con fuerte viento sur, pero no sería como el violento episodio ocurrido el viernes pasado.

Las temperaturas serán 12 grados de mínima y apenas 18 grados de máxima, luego de los 33 grados del sábado. Además, será un día gris por la nubosidad.

Ya para el lunes el cielo se despejará y esto provocará temperaturas bajo cero en la zona del Valle de Uco con posibles heladas tardías en zonas de viñas.

Después de todo este proceso que dejará el viento Zonda, desde el martes repuntan las temperaturas que irán en un aumento gradual a marcas típicas para la época.