Videos: un enorme meteoro en Mendoza iluminó la medianoche del sábado

El fenómeno fue tan notorio que varias personas salieron a mirar el cielo un poco confundidos al pensar que podía tratarse del inicio de una tormenta que, obviamente, no estaba pronosticada ni sucedió.

El usuario de X (ex Twitter) @maximsimone compartió estos impresionantes videos en su cuenta que muestran cómo se percibió el fenómeno en Junín y Rivadavia

Asi se vio el cielo a las 00:39 en Junín y Rivadavia @MATIPASCUALETTI pic.twitter.com/KqyVjct9Sv — Maximiliano Walter Simone (@maximsimone) October 4, 2025

El usuario de TikTok @br.jaime también compartió un video del fenómeno astronómico registrado con su celular que filmó el monitor de una cámara de seguridad en el que se ve com notoria nitidez.

Meteorito en Mendoza registrado el sábado 4 de octubre a las 0.39 horas

Video de meteorito en Mendoza durante la medianoche del sábado 4 de octubre.

Video de meteorito en Mendoza sábado 4 de octubre

¿Qué es un meteorito?

Un meteorito es un fragmento de un cuerpo celeste (por ejemplo de un asteroide o cometa) que sobrevive a su paso por la atmósfera de la Tierra (o de otro planeta) y cae sobre la superficie. Antes de convertirse en meteorito, este objeto espacial se conoce como meteoroide mientras está en el espacio, y como meteoro (o estrella fugaz) cuando atraviesa la atmósfera y se calienta por la fricción con el aire, formando una bola de fuego que ilumina el cielo y la superficie de una zona del planeta.

